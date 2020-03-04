أبو الغيط: نطالب الأطراف الخارجية كافة بوقف التدخل في الشأن العربي.. فيديو

خلال مؤتمر صحفي لأعمال المجلس الوزاري 153 لوزراء الخارجية العرب بـجامعة الدول العربية، إن الجميع خاسر في الأزمات المحتدمة بين الأشقاء العرب

في الوقت الحالي.







