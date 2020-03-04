أبو الغيط: نطالب الأطراف الخارجية كافة بوقف التدخل في الشأن العربي.. فيديو

وجه أحمد الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بضرورة أن تلجأ الدول العربية إلى الحلول السياسية وأن تسقط المدافع.
وقال "أبو الغيط" خلال مؤتمر صحفي لأعمال المجلس الوزاري 153 لوزراء الخارجية العرب بـجامعة الدول العربية، إن الجميع خاسر في الأزمات المحتدمة بين الأشقاء العرب في الوقت الحالي.
وأضاف أنه قد آن الآوان أن تسقط المدافع وتلجأ الدول للحلول السياسية، والوقف الشامل لاشتعال الحروب، مطالبا جميع الأطراف الخارجية بالتوقف عن التدخل في الشأن العربي وخاصة الأزمة في اليمن، مؤكدا أن ليبيا وضعت خارطة طريق في مؤتمر برلين، ويجب متابعة مجريات الاتفاق .