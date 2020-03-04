محافظ جنوب سيناء يزور المدرسة المصرية اليابانية بالطور

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة طور سيناء في إطار جولاته داخل العاصمة طور سيناء لليوم الثاني على التوالي.





وكان برفقة المحافظ اللواء نادر عشماوي السكرتير العام، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة الطور.

وكان في استقباله محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومصطفى الزغبي، وكيل المديرية، ومحمود عبد العال، مدير المدرسة.





وشرح مدير المدرسة، للمحافظ ومرافقيه، أسلوب العمل داخلها باستخدام المناهج التعليمية المطورة، وسفر بعض المعلمين لليابان للتعرف على نظام التعليم الذي يعتمد على السلوكيات إذ أن المدرسة منبع السلوكيات.











