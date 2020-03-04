وزير خارجية العراق: إنشاء قوة دولية في الخليج العربي لحماية الممرات المائية.. فيديو

قال وزير خارجية العراق، محمد على الحكيم، إن المجلس ناقش فى دروته الاستثنائية مخاطر التدخل التركى فى شمال شرق سوريا، كما حضر الرئيس الفلسطيني الدورة الاستثنائية لمناقشة خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن عملية السلام بالشرق الاوسط والتى أجمعت الدول العربية على رفض تلك الصفقة ووضعت خطة مناسبة للتحرك العربى على المستوى الدولى لاتخاذ موقف متفق عليه عربيًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني فى دولة مستقلة عاصمة القدس المحتلة.





وأضاف وزير خارجية العراق، خلال كلمته بأعمال المجلس الوزارى الـ153 لوزراء الخارجية العرب بجامعة الدول العربية، أن المجلس على مستوى المندوبين الدائمين عقد دورة استثنائية لمناقشة موضوع افتتاح جمهورية البرازيل مكتبًا دبلوماسيًا فى القدس، مؤكدًا ان هذا التصرف سيؤثر على العلاقات العربية البرازيلية.





وتابع أن المجلس ناقش جميع القضايا التى تخص الشأن العربى خاصة القضايا التى تخص ليبيا واليمن وسوريا، كما ناقش لأول مرة قضية أمن الممرات المائية وحرية الملاحة فى منطقة الخليج العربى وتأمين تدفق إمدادات الطاقة من هذه المنطقة الحيوية من كل أرجاء العالم.





وأشار إلى أنه طرحت عدد من المبادرات والمشاريع التى تهدف إلى إنشاء قوة دولية فى منطقة الخليج العربي لحماية الممرات المائية، مؤكدًا أن العراق لا تؤيد المشاريع والمخططات التى تؤدى على رفع التوترات فى المنطقة.





وأوضح أن رئاسة المجلس حرصت على تحقيق أعلى حالات التعاون والتنسيق والتواصل والتشاور الدائم مع وزراء الخارجية العربية، ودفع وتيرة العمل العربى المشترك للدفاع عن القضايا العربية فى المحافل الدولية.