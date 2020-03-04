أحمد أبو الغيط: العرب يعتبرون قضية فلسطين نضالا عن هويتهم.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة تقوم بدور مثمر بالتوازى مع الجهود الإقليمية الأخرى.





وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بأن الصراعات الدامية أنهكت العالم العربى وفتحت شهية الجيران للتوغل وحاول البعض الترويج لفكرة مغلوطة مفادها أن العرب ما عادوا يهتمون بالقضية الفلسطينية.





وأكد أحمد أبو الغيط، أن العرب يعتبرون القضية الفلسطينية جزءا من شخصيتهم الحضارية ويرون الدفاع عنها والنضال عنها دفاعا عن ثقافتهم وهويتهم .





وقد بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس جامعة الدول العربية فى الدورة العادية 153 على مستوى وزراء الخارجية العرب.





اجتماع مجلس جامعة الدول العربية يعقد كل عام في هذا التوقيت، تحضيرا للقمة العربية المقبلة والتى تستضيفها الجزائر هذه الدورة.











































