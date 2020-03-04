البنك المركزي: القطاع المصرفي لن يتأثر بانتشار فيروس كورونا

وأن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد في قطاعات : السياحة والصناعة ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتمويل العقاري ، و"المتعثرين " وغيرها ، بما يجنب الاقتصاد أي تداعيات اقتصادية لانتشار الفيروس.

وأكد أن القطاع المصرفي لن يتأثر بانتشار