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اقتصاد

البنك المركزي: القطاع المصرفي لن يتأثر بانتشار فيروس كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:38 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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أ ش أ
قال جمال نجم ، نائب محافظ البنك المركزي ، إن مناقشة قانون البنوك الجديد بالبرلمان أوشكت على الانتهاء ، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره.

وقال نجم - في تصريحات أدلى بها على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك المركزي اليوم الأربعاء بمناسبة مرور عام على إطلاق "مبادرة رواد النيل " - إن القانون لاقي استحسانا وإشادة من جانب أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، مشيدا بالجهد الكبير الذي قام به أعضاء اللجنة في مناقشة ومراجعة القانون الذي يواكب أحدث التطورات الرقابية في القطاع المصرفي على مستوى العالم.

وحول ملف بنك القاهرة .. كشف نجم عن أنه جار حاليا الانتهاء من طرح حصة في البنك تتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠ % ، مشيرا إلى أن تحديد السعر والتوقيت مسئولية اللجنة المختصة، ومكاتب الاستشارات التي تمت الاستعانة بها، وأن نفس الوضع بالنسبة لبيع حصة "استراتيجية " في المصرف المتحد.

وأكد أن القطاع المصرفي لن يتأثر بانتشار فيروس كورونا وأن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد في قطاعات : السياحة والصناعة ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتمويل العقاري ، و"المتعثرين " وغيرها ، بما يجنب الاقتصاد أي تداعيات اقتصادية لانتشار الفيروس. 
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