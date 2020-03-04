حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالمنيا

تمكن ضباط البحث الجنائى بمركز ابوقرقاص جنوب المنيا من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين عن طريق الخطف.







تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول معلومات الي وحدة مباحث مركز أبوقرقاص بقيام 6 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الرائد محمد بكر رئيس مباحث المركز والنقيب اسلام زين معاون اول مباحث المركز والنقيب مروان نصر معاون مباحث تمكنوا من ضبط كلًا من " سعودي. م. أ. م" 28 عامًا عاطل - "محمد. م. ع. ع" 38 عامًا عاطل - "إسماعيل. أ. ع.أ" 27 عامًا عاطل - "إسلام. خ. ي. م" 34 عامًا عاطل - "محمود. م. ا. ن. ا" 38 عامًا عاطل - "محمود. ع. م. ع" 28 عامًا عاطل ومقيمين بدائرة قسم المنيا وبحوزتهم 26 هاتف محمول مبلغ بسرقتهم وسلاح أبيض "مطواه" و5 أقراص مخدرة، ودراجة نارية.





وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بسرقة الهواتف المحمولة المضبوطة من المواطنين عن طريق الخطف مستخدمين في ذلك الدراجة النارية. وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات، حرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 1032 إداري مركز شرطة أبوقرقاص، وبالعرض علي النيابة قرر المستشار محمد حازم رئيس نيابة أبوقرقاص حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة القضية.