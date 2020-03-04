مجانا .. علاج أمراض سوء التغذية لـ طلاب المدارس بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة فى إطار متابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة والتي تأتى تحت شعار " جيل بكرة يكبر بصحة ".

ومن جانبه أعلن الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عن فحص 9447 طالبا وطالبة منذ بدء عمل المبادرة بالمدارس والمعاهد الازهرية بالقطاع الريفي وحتى الآن من إجمالي مستهدف 345578 طالبا بالمرحلة الأولى من المبادرة والجاري تنفيذها بعدد 5 إدارات تعليمية وهى ( دمنهور - كفر الدوار - إيتاى البارود - كوم حمادة – شبراخيت ) .





وأضاف الدكتور وليد جمال – مدير فرع التأمين الصحي بالبحيرة أن إجمالي عدد من تم فحصهم من طلاب الحضر منذ انطلاق المبادرة فى 10 فبراير الماضي وحتى أمس الثلاثاء الموافق 3/3 /2020م بلغ 204 آلاف و815 طالبا وطالبه من إجمالي مستهدف 234 ألفا و605 طلاب من طلاب الحضر بنسبة انجاز 87.3 %.





وأشار مدير فرع التأمين الصحي إلى أن حملة الكشف على أمراض الأنيميا تتم عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمه ومرض التقزم (قصر القامة) يتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل و مقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو .





ولفت إلى أن سمنة الأطفال يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن و طول الطفل و قياس كتلة الجسم و مقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وفى حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه و سيتم متابعة الأطفال اثناء و بعد الحملة و حتى يتم شفاء الطفل تمامًا.



