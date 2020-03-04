البنك المركزي يعلن تفاصيل طرح 30% من أسهم بنك القاهرة في البورصة

أعلن البنك المركزي المصري عن طرح حصة تتراوح بين 20 و30% من أسهم بنك القاهرة الحكومي في البورصة المصرية.





وقال بيان صادر عن البنك نقلا عن طارق فايد رئيس بنك القاهرة ، إنه من المستهدف بدء عمليات الطرح خلال الفترة القليلة المقبلة.





وفي سياق متصل كشفت مصادر مطلعة ببنك القاهرة الحكومي عن موعد طرح الأسهم في البورص ة ضمن برنامج الطروحات الحكومية و المقرر خلال الشهر المقبل موضحة أنه تم الاتفاق علي مستشار الطرح ومرتب صفقة البيع.





وسبق لـ طارق فايد رئيس بنك القاهرة الحكومي التصريح بأن البنك يستهدف تقوية المركز المالي للبنك من خلال الطرح في الأسواق العالمية .





وتستهدف الحكومة من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي الجاري توفير مايقرب من 10 مليارات جنيه كحصيلة ايرادية للموازنة العامة جراء طرح عدد من الشركات والبنوك الحكومية بالبورصة المصرية .



