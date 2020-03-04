100 متر مخازن.. المستلزمات الطبية تعلن معايير لعمل المحال التجارية بالقطاع

كشف محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية عن وضع الشعبة لمعايير فنية للعمل بالمحال والمخازن بقطاع المستلزمات الطبية تتمثل في ألا تقل مساحة المحل التجاري عن 25 مترا والمخزن عن 100 متر وأن يكون أعلى من مستوى سطح الأرض أي لا يكون بدروم، مع وجود مصدر جيد للتهوية والا تزيد درجة الحرارة الطبيعية بالمخزن عن 30 درجة مئوية ومصدر مياه منعزل عن المكان حتي لا تتسرب المياه للمكان وان يكون حاصل علي ترخيص سواء من الحي أو المدينة التابع لها.





وقال "عبده " في تصريحات صحفية: إن المعايير تضمنت أيضا تعيين مدير فني مسئول بمؤهلات تناسب طبيعة المهنة التي تتعامل في المستلزمات الطبية على أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في أحد التخصصات العلمية مثل كليات الطب بتخصصاتها المختلفة والصيدلة والعلوم والهندسة الطبية، وما يعادلها من كليات ومعاهد عليا، ويجوز للشركة تعيين أكثر من مدير فني لمحالها التجارية، على أن تمنح المحال القائمة حاليا مهلة سنتين لتوفيق أوضاعها مع المعايير الجديدة.





ومن ناحية أخرى كشف الدكتور خالد عريان عضو شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية عن استخدام وزارة الصحة للفحص الجيني الذي تستخدمه كوريا الجنوبية للكشف عن الاصابة بفيرس كورونا من عدمه.





ولفت إلى أن التكلفة تتراوح بين 2 و3 دولارات، كما أن بعض المستشفيات الخاصة بدأت في استيراده لاستخدامه في الكشف عند الاشتباه بالإصابة بالفيروس، داعيا إلى الاهتمام بسبل الوقاية من الفيروس وتجنب العادات الصحية السيئة مثل التحية بالتلامس والعناق.