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بين الناس

السبيلي: محتاج رجل صناعية عشان أقدر أمشي تاني.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:17 م
صدى البلد
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رنا اشرف_عدسة:ابانوب نبيل
استغاث المواطن، رمضان السبيلي 59 عاما، والقاطن بمحافظة قليوب، بموقع "صدى البلد" للحصول على رجل صناعية فقط تساعده على التحرك.

وقال "رمضان" إنه فقد قدمه بسبب مرض السكري، حيث إنه عند كشفه أخبروه بأنه لن يستطيع التحرك مرة أخرى و سيتم بتر قدمه و إصبع من أصابع قدمه الأخرى فسلم أمره الى الله و رضى بالأمر الواقع.

وأضاف أنه اشترى رجلا صناعية و لكن لم تتناسب معه و لم يتبق معه المزيد من الأموال لشراء قدم جديدة، إضافة إلى عدم وجود مصدر دخل له أو لعائلته و وجود ابن معاق له ولا يستطيع الحصول على معاش له.

وأنهى حديثه بأنه لا يريد سوى قدم يمنى صناعية يستطيع الحركة بها و ممارسة حياته الطبيعية حتى يستطيع العمل و الصرف على أولاده و أحفاده.

للتواصل مع الحالة : 01026465078

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360


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