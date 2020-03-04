السبيلي: محتاج رجل صناعية عشان أقدر أمشي تاني.. فيديو





وقال "رمضان" إنه فقد قدمه بسبب مرض السكري، حيث إنه عند كشفه أخبروه بأنه لن يستطيع التحرك مرة أخرى و سيتم بتر قدمه و إصبع من أصابع قدمه الأخرى فسلم أمره الى الله و رضى بالأمر الواقع.





وأضاف أنه اشترى رجلا صناعية و لكن لم تتناسب معه و لم يتبق معه المزيد من الأموال لشراء قدم جديدة، إضافة إلى عدم وجود مصدر دخل له أو لعائلته و وجود ابن معاق له ولا يستطيع الحصول على معاش له.





وأنهى حديثه بأنه لا يريد سوى قدم يمنى صناعية يستطيع الحركة بها و ممارسة حياته الطبيعية حتى يستطيع العمل و الصرف على أولاده و أحفاده.





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استغاث المواطن، رمضان السبيلي 59 عاما، والقاطن بمحافظة قليوب، بموقع "صدى البلد" للحصول على رجل صناعية فقط تساعده على التحرك.