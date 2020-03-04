AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بيدرسون: عملية السلام ووقف الحرب في سوريا أمر بالغ الأهمية.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:44 م
غير بيدرسون
غير بيدرسون
Advertisements
نورهان رأفت
قال غير بيدرسون المتحدث باسم الأمم المتحدة لسوريا، على خلفية الأحداث في سوريا، إن سوريا تواجه العديد من عمليات التخريب وعدم الاستقرار والتشريد لإعداد كبير.


وأضاف بيدرسون  خلال مؤتمر صحفي لـ أعمال المجلس الوزاري 153 لوزراء الخارجية العرب بمجلس جامعة الدول العربية، أن هناك بعض الدول تقوم باستضافة السوريين من الأقاليم وغيرها ، بأعداد كبيرة من النساء والأطفال .



وأشار بيدرسون المتحدث باسم الأمم المتحدة لسوريا، إلى أن عملية السلام من الحرب، شديدة الأهمية، وأن هناك عملية عدم ثقة حاليا، وأن سوريا تواجه تحديات لعمليات البناء والاستقرار.



وأوضح بيدرسون، أن السياسة ووقف الحرب في سوريا، أمر بالغ الأهمية، وأن سوريا في الداخل والخارج تعاني من عدم استقرار.



وتابع: أن جامعة الدول العربية من الضروري أن توفر مستقبل باهر لجميع السوريين، وضمان حياة مستقرة لهم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ستهدئ من تهديدات أردوغان لسوريا.. إيران تعلن عن مفاجأة لتركيا

ترشيحاتنا

بسبب الفتنة وقرار فايلر.. حسام البدري يصدم كهربا

بعد اتهامه بالسرقة.. 3 قضايا فى انتظار حمو بيكا

محمد الموجي.. قاضته أم كلثوم بسبب «للصبر حدود» وهكذا تصرف معها

الصحة الألمانية: فيروس كورونا أصبح وباء عالميا

بحضور شادي محمد وطليقته ومرتضي منصور.. تفاصيل اللحظات الأولى في قضية سرقة شقة لاعب الأهلى

فى حضن زوجها.. عبير صبرى تثير الجدل بـ كلمة: أنا والحب.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسهل طريقة لمنع كورونا.. فوائد غسل اليدين للوقاية من الفيروس

وشك نور.. جمالك زاد.. جمهور ياسمين عبد العزيز يساندها في مواجهة شقيقها.. صور

تكاليف تأمين الأمير هاري وميجان ماركل تثير ضجة واسعة في بريطانيا.. تفاصيل