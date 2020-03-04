بيدرسون: عملية السلام ووقف الحرب في سوريا أمر بالغ الأهمية.. فيديو

قال غير بيدرسون المتحدث باسم الأمم المتحدة لسوريا، على خلفية الأحداث في سوريا، إن سوريا تواجه العديد من عمليات التخريب وعدم الاستقرار والتشريد لإعداد كبير.









وأضاف بيدرسون خلال مؤتمر صحفي لـ أعمال المجلس الوزاري 153 لوزراء الخارجية العرب بمجلس جامعة الدول العربية، أن هناك بعض الدول تقوم باستضافة السوريين من الأقاليم وغيرها ، بأعداد كبيرة من النساء والأطفال .













وأشار بيدرسون المتحدث باسم الأمم المتحدة لسوريا، إلى أن عملية السلام من الحرب، شديدة الأهمية، وأن هناك عملية عدم ثقة حاليا، وأن سوريا تواجه تحديات لعمليات البناء والاستقرار.













وأوضح بيدرسون، أن السياسة ووقف الحرب في سوريا، أمر بالغ الأهمية ، وأن سوريا في الداخل والخارج تعاني من عدم استقرار.











