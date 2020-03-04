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برلمان

سيلفيا نبيل: العام الحالي سيشهد رفع موازنة البرامج والأداء على منظومة gfmis

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:04 م
النائبة سيلفا نبيل
النائبة سيلفا نبيل
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فريدة محمد
قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أنها اجتمعت مع الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، ومحمد السبكي رئيس وحدة البرامج والآداء ورئيس قطاع الختامي ووليد عبد الله رئيس وحدة ميكنة ادارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS بوزارة المالية اليوم  ، للوقوف على آخر تطورات إعداد موازنة البرامج والاداء حسب النموذج الجديد للعام المالي ٢٠/٢١.

وأشارت "نبيل" إلى أن الاجتماع تناول ما وصل إليه تطبيق منظومة البرامج والآداء، وخطة عمل موازنة 20/21، وما تبقى تنفيذه، والتفاهم حول تنفيذ الخطوات النهائية لرفع موازنة البرامج والآداء على منظومة gfmis، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على جدول زمني معين لرفع البرامج وتكويدها على المنظومة. 

وأكدت النائبة سيلفيا نبيل، أن الاجتماع كان مهما ومثمرا، خاصة بعد الاطلاع على الجهات التي سلمت وما تم تسلميه كنسخة أولية في موازنة البرامج والآداء 20/21، وهي حوالي 400 جهة، حتى الآن على أن يتم استكمالها لتشمل جهات الدولة بالكامل. 

وأشارت سيلفيا نبيل إلى أن العام الحالي سيشهد رفع موازنة البرامج والأداء على منظومة  gfmis. 

وأضافت نبيل، أنها تعتبر أن كل خطوة وتقدم في مجال تطبيق موازنة البرامج والآداء، هو خطوة للقضاء على الفساد، وإعلاء مبادئ الشفافية والحوكمة.
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