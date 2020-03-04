وفد السفارة الصينية والتليفزيون الرسمي يزور "المصريين الأحرار"

استضاف حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، وفدًا من سفارة الصين الشعبية والتليفزيون الرسمي cctv بالمقر الرئيسي للحزب بشارع العروبة بمصر الجديدة.





وضم الوفد رشدي ليو المستشار السياسي للسفارة بالقاهرة، وحسين لي احد فريق الترجمة ووفد القناة، لاجراء حديث رسمي حول فيروس كورونا والتعضيد ومساندة مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيفاده وزيرة الصحة لزيارة رسمية، وأيضا دور حزب المصريين الأحرار لدعم الصين وقيادات الحزب الشيوعي الحاكم لمواجهة الفيروس.





وتحدث رئيس حزب المصريين الأحرار خلال اللقاء عن انتشار الوباء بصورة كبيرة في عدة بلدان ودول متعددة وظهوره في الصين بالطبع اثر سلبًا علي بعض الامور ولكنه علي يقين باجتياز الكبوة وعبور الازمة علي خير.





كما تطرق الدكتور عصام خليل للحديث عن القواسم المشتركة بين مصر والصين باعتبارهما أصحاب حضارات عتيقة ويجمع بين الشعبين سمات وصفات منها الترابط والمودة والبحث الدائم عن السلام.





وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار علي دعمه الكامل لدولة الصين في مواجهة الفيروس الذى يضر بالإنسانية جمعاء، معربا عن ثقته في عبور الأزمة وإيجاد حلول للفيروس وتوفير دواء مضاد، ولاسيما أن الصين متقدمة اقتصاديا وبالطبع التقدم شامل الجانب الطبي والصحي وغيرها.





ومن جانبه أعرب وفد السفارة الصينية عن تقديرهم الكامل وشكرهم للحزب ورئيسه للدور الرائد في دعم وتعضيد الصين في كافة المواقف والأزمات، وسّلم خطاب شكر مرسل من رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الحاكم للدكتور رئيس حزب المصريين الأحرار لدوره المضني في دعم دولة الصين وخاصة حيال الإشكاليات او في محنة ظهور الفيروس.