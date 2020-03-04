AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صربيا تعلن إجراء الانتخابات البرلمانية.. أبريل المقبل

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:38 م
صربيا
صربيا
Advertisements
أ ش أ
أعلن رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأربعاء، موعد إقامة الانتخابات البرلمانية في 26 من أبريل المقبل.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن حزب الرئيس فوتشيتش مرشح لتحقيق فوز كبير وليسيطر على المشهد السياسي للعام الثامن على التوالي، لافتة إلى أن الكثير من أحزاب المعارضة تخطط لمقاطعة الانتخابات بسبب سيطرة الرئيس على الإعلام والعملية الانتخابية.

في السياق ذاته، أعرب الرئيس عن أمله في أن تتم الانتخابات بسلوك ديمقراطي متمنيا التوفيق لجميع المشاركين في الانتخابات التشريعية.
وتتنافس الأحزاب في صربيا على 250 مقعدًا برلمانيًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

30 قائمة لخوض انتخابات الكنيست القادمة والمحصلة صفر.. الليكود كما هو وكحلون يعتزل الحياة السياسية.. لا تغيير في كاحول لفان.. ليبرمان سيظل صانع الملوك.. وطموحات عربية في مقعدين إضافيين

الانتخابات الأمريكية.. الديمقراطيون يلهثون للوصول إلى وصفة أوباما السحرية

من الفائز.. مرتضى منصور يواجه سامح عاشور على منصب نقيب المحامين

الرئيس السيسي يهنئ صربيا بالعيد القومي

شاهد.. خامنئي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. السعودية تعلن توقف موسم العمرة ومنع زيارة المسجد النبوى.. فيديو

بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضي.. الجمهور يدعم ياسمين عبد العزيز في أزمتها مع شقيقها

وشك نور.. جمالك زاد.. جمهور ياسمين عبد العزيز يساندها في مواجهة شقيقها.. صور

بعدما أعلنا عن حبهما.. تعرف على فارق العمر بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

حذف أغنية عود بطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال من اليوتيوب

حارس صن داونز: دورى أبطال أفريقيا مضمون عن الدورى وسنقاتل أمام الأهلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسهل طريقة لمنع كورونا.. فوائد غسل اليدين للوقاية من الفيروس

وشك نور.. جمالك زاد.. جمهور ياسمين عبد العزيز يساندها في مواجهة شقيقها.. صور

تكاليف تأمين الأمير هاري وميجان ماركل تثير ضجة واسعة في بريطانيا.. تفاصيل