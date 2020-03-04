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محافظات

رفع قروض صندوق التنمية المحلية في سيناء إلى 50 ألف جنيه

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:17 م
صدى البلد
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احمد صالح
قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تقرر رفع الحد الأقصى لمبلغ قروض صندوق التنمية المحلية إلي 50 ألف جنيه بدلا من 12 ألف جنيه. 

وأضاف المحافظ أن الصندوق يمنح قروضًا ميسرة للشباب بفائدة لا تتعدى 6% سنويًا لتمويل مشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة والشباب في مختلف مدن المحافظة، ضمن خطة الدولة للقضاء على البطالة وتشجيع الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية في شتي القطاعات. 

من جانبه أكد أسامة الغندور، أن القروض متاحة بإدارة بناء وتنمية القرية في ديوان عام المحافظة بالعريش، علي أن لا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد على 55 عاما بالنسبة للذكور، وعن 21 عاما ولا يزيد على 60 سنة للسيدات، بجانب تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وتوفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، واعداد دراسة جدوى للمشروع والجدية في تنفيذ المشروع المقدم .

يذكر ان وزارة التنمية المحلية وضعت خطة عمل للصندوق حتى يونيو 2024 تستهدف إتاحة قروض بمبلغ 200 مليون لتمويل 20 ألف مشروع توفر 30 ألف فرصة عمل، ضمن خطة الدولة لمواجهة ومحاربة شبح البطالة بين الشباب.
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