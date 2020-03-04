نجم الزمالك يوجه رسالة خاصة لعطيف لاعب الهلال بعد إصابته بالرباط الصليبى

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها عطيف للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، حيث سبق وعانى من الإصابة ذاتها في موسم 2015 أمام التعاون، وغاب على أثرها عن الملاعب لفترة طويلة.





حرص المغربي أشرف بن شرقي، نجم فريق الزمالك المصري، على توجيه رسالة دعم لزميله السابق عبد الله عطيف، لاعب خط وسط فريق الهلال، بعد تعرض الأخير للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.وأعلن نادي الهلال رسميًا إجراء عطيف أمس، الثلاثاء، عملية المنظار على موضع إصابته في الركبة تحت إشراف الطبيب رامون كوجات.واتضح خلال المنظار الاستشكافي أن عطيف لديه قطع في الرباط الصليبي، وتم إجراء تعويض الرباط في العملية ذاتها، مما يعني انتهاء موسمه مع الهلال.وكتب بن شرقي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "حبيبي عطيف ألف سلامة عليك، وإن شاء الله ترجع أقوى بإذن الله".وجاء رد عطيف على رسالة بن شرقي، قائلًا: "الله يسلمك يا أشرف مشكور يا غالي".