AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حل مشكلة الحيز العمراني.. إحلال وتجديد شبكات كهرباء قرى تمي الأمديد في الدقهلية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:36 م
شبكات كهرباء
شبكات كهرباء
Advertisements
همت الحسينى
يعانى أهالى عزبة الإصلاح التابعة لقرية البيضاء مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، من عدم ادراجها داخل الحيز العمرانى خاصه ان مناطقها السكنية قديمه جدا وتقدم الاهالى بشكاوى عديدة دون جدوى.

وفور علم اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، بهذه المشكلة وان هذه العزبه بها كتلة سكنية قديمة وغير مدرجة على الخريطة المساحية ومن سمي لا يوجد بها خيز عمراني، تدخل لحل هذه المشكلة .

وقامت لجنة مشكلة لتحديد كردون هذه العزبة علي الطبيعة واللجنة مكونة من مهندس محمد فوزي ،المهندس السيد سعيد من مديرية المساحة بالدقهلية والمهندس ايهاب رمضان من قسم التخطيط بمجلس مدينة تمي الامديد المهندس اسماعيل احمد عوض مدير الجمعية الزراعية بقرية البيضاء ومحمود جلال رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالبيضاء ورأفت سالم الفني بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية بالبيضاء حيث سادت السعاده أبناء القرية .

كما انهى" الحصرى" مشكلة عزبة العمدة وعزبة سركيس التابعين للوحدة المحلية بقرية صدقا مركز تمي الامديد وكانت تكمن فى إحلال وتجديد شبكة كهرباء عزبة العمدة وعزبة سركيس، كما تم صرف عدد كبير من الأعمدة لبعض القرى والعزب والتي انتهت بها أوامر التنفيذ بمركز تمي الامديد لحل مشكلة الطرق غير المضيئة.

اقرأ أيضا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحلال وتجديد الصرف الصحي بقرية الهنداو في الوادي الجديد

لحل مشكلة المياه الجوفية.. إحلال وتجديد شبكات المياه بجنوب الأقصر.. صور

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة في الدقهلية بمناسبة العيد القومي للمحافظة

رفع كفاءة كهرباء 6 قرى بتكلفة تتجاوز 7 ملايين جنيه بسوهاج

ترشيحاتنا

ذعر على جروبات الماميز.. كيف ينتقل فيروس كورونا في المدارس؟

بـ كتف واقع.. لقاء الخميسى تثير الجدل بهذه الاطلالة

الزمالك يتلقى خطابا رسميا بتأجيل بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة.. تفاصيل

الوزراء: حظر دخول القطريين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. تفاصيل

برلماني يكشف رسالة وزيرة الصحة خلال زيارتها للصين

شاهد.. تعليقات الجماهير على خناقة شقيق ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محشي ورق العنب.. حكاية أكلة جسدت تأثير الاحتلال العثماني على المطبخ المصري

بـ حذاء غريب.. ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها

ذعر على جروبات الماميز.. كيف ينتقل فيروس كورونا في المدارس؟