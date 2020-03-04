حل مشكلة الحيز العمراني.. إحلال وتجديد شبكات كهرباء قرى تمي الأمديد في الدقهلية

يعانى أهالى عزبة الإصلاح التابعة لقرية البيضاء مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، من عدم ادراجها داخل الحيز العمرانى خاصه ان مناطقها السكنية قديمه جدا وتقدم الاهالى بشكاوى عديدة دون جدوى.





وفور علم اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، بهذه المشكلة وان هذه العزبه بها كتلة سكنية قديمة وغير مدرجة على الخريطة المساحية ومن سمي لا يوجد بها خيز عمراني، تدخل لحل هذه المشكلة .





وقامت لجنة مشكلة لتحديد كردون هذه العزبة علي الطبيعة واللجنة مكونة من مهندس محمد فوزي ،المهندس السيد سعيد من مديرية المساحة بالدقهلية والمهندس ايهاب رمضان من قسم التخطيط بمجلس مدينة تمي الامديد المهندس اسماعيل احمد عوض مدير الجمعية الزراعية بقرية البيضاء ومحمود جلال رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالبيضاء ورأفت سالم الفني بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية بالبيضاء حيث سادت السعاده أبناء القرية .

كما انهى" الحصرى" مشكلة عزبة العمدة وعزبة سركيس التابعين للوحدة المحلية بقرية صدقا مركز تمي الامديد وكانت تكمن فى إحلال وتجديد شبكة كهرباء عزبة العمدة وعزبة سركيس، كما تم صرف عدد كبير من الأعمدة لبعض القرى والعزب والتي انتهت بها أوامر التنفيذ بمركز تمي الامديد لحل مشكلة الطرق غير المضيئة.



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