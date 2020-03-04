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حوادث

ضبط عناصر تشكيلين عصابيين بالبحيرة وبحوزتهما 13 ألف قرص مخدر

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:45 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة من ضبط (سائق – سبق اتهامه فى قضية مخدرات، عامل بصيدلية، عاطل - مقيمين بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة ) لقيامهم بالإتجار فى الأقراص المخدرة وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة.

وضبط بحوزته ( 10000 قرص مخدر ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول ) 
.

من ناحية أخرى تم ضبط ( سائق - مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده فى قضية تبديد ، عاطل - مقيمان بدائرة قسم شرطة إيتاى البارود بالبحيرة ) لقيامهما بالإتجار فى الأقراص المخدرة .. وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالبحيرة .

وضبط بحوزتها ( 3000 قرص مخدر ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول ) .

 بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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