AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حماية المستهلك يستعرض تجربته فى استقبال شكاوى المواطنين بجامعة عين شمس

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:54 م
استقبال شكاوى المواطنين
استقبال شكاوى المواطنين بجامعة عين شمس
Advertisements
قســــم التعليم

أعلن سهيل حمزة أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أنه في اطار تفعيل منظومة التكنولوجيا الحديثة فى حل مشاكل المواطنين وإيجاد طرق غير تقليدية من أجل تسهيل إجراءات سرعة حل هذه الشكاوى بما يضمن حقوق المواطنين والتصدى لمحاولات جشع بعض التجار، قام الجهاز حمايه المستهلك بالتعاون مع جامعة عين شمس برئاسه ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة وذلك لتوفير كافة السبل للتيسير علي السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والاداريين


البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم: مستمرون في مراجعة بيانات المتقدمين

وزير التعليم يكشف حقيقة تطبيق نظام بصمة الحضور والانصراف على المعلمين في المدارس


وقال حمزة : قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة ا. د نظمي عبد الحميد بتوفير ماكينة لتلقي شكاوي المواطنين وتعد بمثابة فرع لجهاز خدمة المستهلك تم تفعيله داخل جامعة عين شمس


وأضاف حمزة : أن هذا يأتي بهدف تلقي الشكاوى والتعامل معها من السادة أعضاء هيئة التدريس، الطلاب والاداريين، وذلك بالحرم الرئيسي للجامعة أمام شبكة المعلومات الجامعية، وبذلك يتمكن جهاز خدمة المستهلك فى تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال تلك الماكينات


ويستطيع المواطن من خلال هذه الشاشات تقديم أى شكوى لديه، على أن يقوم المواطن بكتابة اسمه ورقمه القومى الخاص به، وكذلك رقم التليفون ومضمون الشكوى والجهة المشكو فى حقها وسوف تتحول هذه الشكوى إلى جهاز حماية المستهلك ليقوم بتحويلها إلى الإدارة المختصة وفقًا لنوع الشكوى، فمثلًا لو كانت متعلقة بشكوى سيارات سيتم تحويلها لإدارة شكاوى السيارات أو إدارة السلع المعمرة بالنسبة للأجهزة الكهربائية وغيرها من الشكاوى الخاصة بالمواطنين، على أن يتم التواصل مع المواطن تليفونيًا فى حالة الحصول على معلومات أخرى أو إبلاغه بما تم فى الشكوى.


وتعد جامعة عين شمس اول جامعة مصرية علي مستوى الجامعات في تفعيل هذه الخدمة الالكترونيه .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يستعرض حصاد عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2019.. مدبولى يشدد على أهمية عمل هذه المنظومة كآلية سريعة للتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم.. المنظومة استقبلت 640 ألف شكوى

حماية المستهلك: فروع للجهاز بجميع المحافظات فى 30 يونيو..فيديو

لتحقيق سرعة الاستجابة.. حماية المستهلك توضح خدمة "المواطن رقيب" وأهميتها| فيديو

جامعة كفر الشيخ تبحث مع وفد الوزراء تفعيل منظومة الشكاوى الموحدة

تعرف علي طرق تقديم الشكوى لجهاز حماية المستهلك

حماية المستهلك: طرق متعددة لتلقي شكاوى السلع المعمرة .. فيديو

ترشيحاتنا

بـ كتف واقع.. لقاء الخميسى تثير الجدل بهذه الاطلالة

بسبب الفتنة وقرار فايلر.. حسام البدري يصدم كهربا

الزمالك يتلقى خطابا رسميا بتأجيل بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة.. تفاصيل

الحمراء مفيدة للقلب.. والخضراء تحارب السرطان.. اعرف فائدة الخضروات والفواكه من لونها

شنق نفسه.. انتحار مصري في الكويت.. تفاصيل

محمد رمضان يرحب بـ مولود جديد في عائلته.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محشي ورق العنب.. حكاية أكلة جسدت تأثير الاحتلال العثماني على المطبخ المصري

بـ حذاء غريب.. ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها

ذعر على جروبات الماميز.. كيف ينتقل فيروس كورونا في المدارس؟