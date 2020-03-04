حماية المستهلك يستعرض تجربته فى استقبال شكاوى المواطنين بجامعة عين شمس

أعلن سهيل حمزة أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أنه في اطار تفعيل منظومة التكنولوجيا الحديثة فى حل مشاكل المواطنين وإيجاد طرق غير تقليدية من أجل تسهيل إجراءات سرعة حل هذه الشكاوى بما يضمن حقوق المواطنين والتصدى لمحاولات جشع بعض التجار، قام الجهاز حمايه المستهلك بالتعاون مع جامعة عين شمس برئاسه ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة وذلك لتوفير كافة السبل للتيسير علي السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والاداريين

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وقال حمزة : قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة ا. د نظمي عبد الحميد بتوفير ماكينة لتلقي شكاوي المواطنين وتعد بمثابة فرع لجهاز خدمة المستهلك تم تفعيله داخل جامعة عين شمس



وأضاف حمزة : أن هذا يأتي بهدف تلقي الشكاوى والتعامل معها من السادة أعضاء هيئة التدريس، الطلاب والاداريين، وذلك بالحرم الرئيسي للجامعة أمام شبكة المعلومات الجامعية، وبذلك يتمكن جهاز خدمة المستهلك فى تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال تلك الماكينات





ويستطيع المواطن من خلال هذه الشاشات تقديم أى شكوى لديه، على أن يقوم المواطن بكتابة اسمه ورقمه القومى الخاص به، وكذلك رقم التليفون ومضمون الشكوى والجهة المشكو فى حقها وسوف تتحول هذه الشكوى إلى جهاز حماية المستهلك ليقوم بتحويلها إلى الإدارة المختصة وفقًا لنوع الشكوى، فمثلًا لو كانت متعلقة بشكوى سيارات سيتم تحويلها لإدارة شكاوى السيارات أو إدارة السلع المعمرة بالنسبة للأجهزة الكهربائية وغيرها من الشكاوى الخاصة بالمواطنين، على أن يتم التواصل مع المواطن تليفونيًا فى حالة الحصول على معلومات أخرى أو إبلاغه بما تم فى الشكوى.



وتعد جامعة عين شمس اول جامعة مصرية علي مستوى الجامعات في تفعيل هذه الخدمة الالكترونيه .

