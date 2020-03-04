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رياضة

نيمار يستغل الفيفا لتحقيق العودة لـ برشلونة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:49 م
نيمار
نيمار
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عبدالله هشام
يرغب البرازيلي نيمار دي سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان في العودة لنادية السابق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة معتمدا على لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا " .

وبحسب ما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية فإن نيمار ليس على علاقة جيدة ب ليناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان وأصبحت العلاقة لا تطاق.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن نيمار سيحاول الضغط من جديد على إدارة باريس سان جيرمان للعودة لبرشلونة الصيف المقبل مستندا على اللوائح الدولية التي تقف بجانبه على عكس الفترة الماضية.

ويعتمد نيمار، علي حق الرحيل عن باريس سان جيرمان بعد مرور ثلاث مواسم أو ثلاث سنوات من عقده الأول دون أن يقوم بالتجديد ويتم دفع تعويض بناء على سعر شرائه.

جدير بالذكر أن نيمار انضم إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قادما من نادي برشلونة الإسباني في صفقة بلغت 222 مليون يورو عام 2017 .
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