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برلمان

طلب إحاطة لوزير النقل لتركيب بوابات لتحصيل رسوم عبور للسيارات بطريق السويس

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:29 م
الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل
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معتز الخصوصى
تقدم النائب محمد عبدالغني ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ومحافظ السويس، بشأن تركيب بوابات لتحصيل رسوم عبور للسيارات بطريق السويس.

وأوضح عبدالغني في طلب الإحاطة، أن تركيب بوابات لتحصيل رسوم عبور للسيارات على طريق السويس قبل مدخل مدينة الشروق ومدينتي، يمثل عبئًا اضافيًا على قاطني تلك المدن والمناطق المجاورة مثل هيلوبوليس الجديدة وبدر.

وأشار إلي أن الطريق الرئيسي لم يتم توسعته ولكن تم إضافة طريق خدمة والذي لم يكن يمثل إضافة لتلك المدن وقاطنيها، وهو ما يعني أن ليس لسكان تلك المدن طرق أخرى للاستخدام، وهو ما يعني إضافة أعباء بل يمثل عقاب لسكان تلك المدن وهو ما يعتبر عدم تحقيق للمساواة مع سكان مدن أخرى كالقاهرة الجديدة والعبور.

وطالب عضو مجلس النواب، بمعرفة الأسباب الفنية التي استدعت الوزارة اتخاذ هذا الإجراء؛ والدراسات الي استندت إليها وحساب التكلفة الاجتماعية والاقتصادية والعائد من تطبيق مثل هذا القرار بتركيب بوابات.

كما طالب، بمعرفة أسباب اختيار موقع البوابات في هذا المكان بما يمثله من إهدار للوقت وتعطيل لحركة مئات الالاف من قاطني تلك المدن؛ وضرورة  افادتنا بالدراسات الفنية لاختيار موقع تركيب تلك البوابات.
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