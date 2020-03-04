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سيارات

تعرف على مواصفات سيارة كريستيانو رونالدو الأسطورية وسعرها الخيالي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:23 م
سيارة كريستيانو
سيارة كريستيانو رونالدو الأسطورية
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قسم السيارات
نشر البرتغالى المخضرم كريستيانو رونالدو نجم كرة القدم العالمى وفريق يوفنتوس الإيطالى صورة جديدة على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى الشهير إنستجرام، مع سيارته ماركة bugatti الفرنسية الخارقة، والتى تأتى فى قائمة أعلى 10 سيارات فى العالم.

وتمتلك بوجاتى تشيرون الخاصة بكريستيانو رونالدو محرك 16 أسطوانة W16 سعة 8 لترات، مع أربعة شواحن توربينية يولد قوة 1479 حصانا مع عزم 1600 نيوتن، بالإضافة لناقل حركة أوتوماتيكى بـ سبع سرعات.

يمكن لسيارة بوجاتى تشيرون بلوغ السرعة القصوى المحددة التى تبلغ 380 كم فى الساعة ، بالرغم من قدرتها على الوصول إلى 420 كم فى الساعة، فى 2.5 ثانية فقط.

ويبدأ سعر بوجاتى تشيرون من 3.26 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 51 مليون جنيه مصري، والتى تم إنتاج 500 نسخة منها فقط حول العالم.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يتابعه أكثر من 206 ملايين متابع على حسابه الرسمى عبر إنستجرام.
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