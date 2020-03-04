شاهد.. العثور على بقايا حيوان بحجم سيارة عاش قبل 20 ألف عام

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو العثور على بقايا حيوان قديم بحجم سيارة.





عثر علماء أرجنتينيون على بقايا 4 حيوانات مدرعة أو "الغليبتودونت" التي جابت جنوب وشمال أمريكا منذ عشرات آلاف السنين.





ويعد حيوان "الغليبتودونت" سلف "الأرماديللو" أو الحيوان المدرع، ويعادل طول أكبر حيوان مكتشف حجم سيارة "فولكسفاغن" من طراز "بيتل".





واكتشف هياكل الحيوانات الضخمة أحد الرعاة قرب مجرى نهر جاف في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس.





وقالت المسؤولة في إدارة الطوارئ في تينيسي ميليسا هاكس: "سجلنا وفيات في أربع مناطق من الولاية الواقعة في الجنوب الشرقي من البلاد.