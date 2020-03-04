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برلمان

عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:04 م
اجتماع لجنة الإعلام
اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بحضور أبو العينين
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فريدة محمد و ماجدة بدوى عدسة خالد مشعل
اكد الدكتور عصام فرج أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المشهد الإعلامي به الكثير من التجاوزات وقد يرجع ذلك للحرية التي يتمتع بها، مشيرا أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام فإنه سيتم تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية سواء ماديا أو إداريا.

جاء ذلك خلال كلمته أمام لجنة الثقافة والإعلام لمناقشة برئاسة وكيل اللجنة محمد شيمكو وبحضور النائب محمد أبو العينين عضو لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية ، لمناقشة طلب إحاطة مقدم لمناقشة عمل غير المؤهلين في العمل الإعلامي وضرورة وضع ضوابط للممارسة.

ولفت فرج إلى أن لدينا آلاف الخريجين سنويا من كليات ومعاهد الإعلام ينضمون لسوق العمل دون تدريب أو تأهيل، مؤكدا أن الوسيلة الإعلامية تتحمل المسئولية في هذا الصدد، كما انتقد عدم زيادة عضوية نقابة الإعلاميين رغم إنشائها منذ أكثر من عامين، حيث لا يتعدى عدد أعضائها 2000 عضو رغم وجود العديد من العاملين في القنوات الفضائية والمواقع الإليكترونية الخاصة، ولم تقم الوسائل الإعلامية بإجبار أعضائها على الانضمام للنقابة.

وأكد أنه خلال الفترة المقبلة سيتم وضع أكواد لحماية الأخلاق وتغطية المحتوى الديني والقضايا العربية وأكواد للتعامل مع الطفل والمرأة والإعلام الرياضي من خلال دورات تدريبية، مشيرا أن القانون حدد الجزاءات للمخالفين وسيتم تطبيقها بكل حزم.

وقال إسماعيل الششتاوي وكيل أول الهيئة الوطنية للإعلام، إن مهنة الإعلام تم انتهاكها وأصبح يمارسها من ليس لديه أي مقومات، ودعا أن يقوم الإعلام الحكومي والخاص بضبط المشهد، وألا يمارس العمل الإعلامي إلا من استوفى الشروط وتجيزه لجان الاختبار والمتابعة، مؤكدا أن من يطرأ على مستواه أي تغيير من المذيعين يتم وقفه فورا.

وقال النائب يوسف القعيد: أتمنى أن تسلك نقابة الإعلامين نفس مسلك نقابة الصحفيين ووضع تعريف للعاملين بها حتى ينضبط المشهد الإعلامي.
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
عصام فرج: تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية فى هذه الحالة
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