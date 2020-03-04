دياب اللوح يطلع طلاب جامعتي عين شمس والأزهر على آخر مستجدات القضية الفلسطينية

أطلع سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، عددا من الطلبة والطالبات الملتحقين في جامعة عين شمس وجامعة الأزهر، على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تشير عودة "نتنياهو" إلى الحكم وخطورته على المشروع الفلسطيني من خلال إرتفاع وتيرة الاستيطان، وضم الأغوار، وفق ما جاء بصفقة القرن من خلال سياسة الامر الواقع .





وشدد على انه لابد في هذه المرحلة من دعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى إستنادًا الى القرارات الأممية ذات العلاقة.





ومن ثم إستمع السفير اللوح إلى الملاحظات والاقتراحات والعوائق التي تواجه الطلبة فيما يتعلق بدراستهم وضرورة التواصل مع السفارة لتذليل الصعوبات ومساعدتهم في إستكمال دراستهم الجامعية، مؤكدين إلتفافهم حول القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس رمز الوطنية وعنوان الشرعية الفلسطينية والذي يقف سدا منيعا أمام تمرير مؤامرة صفقة العصر "الامريكية - الاسرائيلية" والذي يعمل لتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا بالحرية والاستقلال وحق تقرير العودة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .





وقال السفير اللوح خلال اللقاء الذي عقد بمقر سفارة فلسطين بالقاهرة ، إن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج التواصل الذي تنظمه السفارة مع الطلبة الدارسين في الجامعات والمعاهد المصرية بمصر، وهو الاجتماع الثاني الذي يعقد مع الطلبة للاستماع إلى ملاحظاتهم وأفكارهم، مشيرا إلى أن هناك 8000 طالب وطالبة تقريبا في مصر وهم يمثلون الشعب والقضية الفلسطينية في جامعاتهم ومعاهدهم الملتحقين بها .





وأضاف السفير اللوح، إن قطاع الطلاب يعتبر من أهم القطاعات الوطنية الفلسطينية وهم وقود الثورة المعاصرة، مشيرا إن هناك خططا تطويرية هدفها ضرورة التواصل وتذليل كافة العوائق ومتابعة أموركم، حيث سيتم زيارة رؤساء الجامعات بكافة أنحاء الجمهورية، بالاضافة الى عمداء الكليات كل على حده لبحث كافة الاحتياجات والملاحظات، كما سيتم أيضا إطلاق بوابة إلكترونية للتواصل مع القسم الثقافي بالسفارة في أي وقت، مؤكدا إن أبواب السفارة مفتوحة طوال الوقت لكافة أبناء شعبنا دون أي فرز أو إنتماء سياسي.





كما أكد السفير اللوح خلال اللقاء مع الطلبة والطالبات، إنه سيتم التواصل مع الجهات المصرية المسؤولة لبحث سبل وتسهيل شؤون الطلبة وإقامتهم، وسفرهم من خلال معبر رفح البري، بالاضافة الى أن السفارة ستعمل على تكريم المتوفقين والاستماع الى أفكارهم ومبادراتهم، مشددا إن هناك مندوبين بالسفارة وظيفتهم مساعدتهم في إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية.