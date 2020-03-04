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محافظات

حياة كريمة.. تسليم 15 منزلاً بعد إعادة إعمارها في الأقصر.. صور

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:11 م
تسليم 15 منزلا بعد
تسليم 15 منزلا بعد إعادة إعمارهم في الأقصر
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شمس يونس

انتهت مؤسسة بوابتك للخير للتنمية من تسليم 15 منزلا بقرية الكلابية التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، بعد أعمال إعادة الإعمار لأسقف تلك المنازل، وذلك دعما لمبادرة الرئيس حياة كريمة وتحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.


وأكد المهندس أحمد حسين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "بوابتك للخير للتنمية"، أن هناك تضافرًا للجهود مع القيادات المحلية بالمحافظة، حيث تم تسليم المنازل بالتنسيق مع  محمد سيد سليمان، رئيس مجلس ومدينة اسنا، ورئيس الوحدة المحلية بالحلة الأمير احمد مصطفى، و محمود إبراهيم الضوي مدير إدارة التضامن باسنا، وبحضور مصطفى خلف مدير الشئون القانونية بالمؤسسة، ونيفين محمد مدير المشروعات للوجه القبلي.


وأشار إلى أنه تم تنفيذ الأسقف بما يضمن حماية الأسر من عوامل الطقس كالأمطار أو حرارة الشمس الشديدة، موضحا أن صعيد مصر مازال يعاني من ارتفاع عدد الأسر الأكثر احتياجا والتي تفتقر لوجود بعض الخدمات الأساسية ومواصفات وشروط المنزل الآمن كوجود سقف محكم وتوصيلات كهرباء آمنة ومصدر لمياه الشرب النظيفة، وهو الهدف الرئيسي لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوي المعيشة فى القرى الأكثر فقرا.


يذكر أن مؤسسة بوابتك للخير للتنمية هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح، تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي في مجال تقديم الخدمات الإنسانية ودعم المشروعات التنموية وإعادة إعمار القرى الأكثر فقرا وتقديم الخدمات الطبية بالمجان.

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حياة كريمة.. تسليم 15 منزلاً بعد إعادة إعمارها في الأقصر.. صور
حياة كريمة.. تسليم 15 منزلاً بعد إعادة إعمارها في الأقصر.. صور
حياة كريمة.. تسليم 15 منزلاً بعد إعادة إعمارها في الأقصر.. صور
حياة كريمة.. تسليم 15 منزلاً بعد إعادة إعمارها في الأقصر.. صور
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