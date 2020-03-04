انطلاق المرحلة الثانية لمشروع الفرصة الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر

أعلنت جمعية الفن للتنمية، عن بدء المرحلة الثانية لمشروع "الفرصة الثانية" الذي يهدف الى مكافحة الزواج المبكر والاتجار في البشر خاصة النساء والفتيات، وقالت إن مشروع " الفرصة الثانية " مبني على خبرة جمعية الفن للتنمية السابقة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي تحت رقم 8683 الصادر برقم 860 لسنة 2019، والممول من مؤسسة انتراكت الشرق الأوسط (السويدية )، وبالتنسيق والشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.





ومدة المشروع 3 سنوات متتالية، ويهدف الى زيادة الوعي للمجتمعات المستهدفة حول خطر الزواج المبكر، ويسعى المشروع الى بناء قدرات 16 جمعية شريكة في محافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – بني سويف – الفيوم – الدقهلية – البحيرة – الاسكندرية )، وانتاج المواد الاعلامية والتعليمية التي يستخدمها الميسرون بالجمعيات وذلك لرفع وعي الأسر والفتيات المعرضات لخطر الزواج المبكر والاستغلال لتمكينهم من مواجهة خطر الزواج، وايضًا تعزيز قدرة تحالف مناهضة الاتجار في البشر كأحد وأهم مخرجات المرحلة الاولى.





مشروع "الفرصة الثانية" ساعد في الوصول الى اكبر قاعدة عريضة من المهتمين بقضايا الزواج المبكر، وقضايا العنف ضد المرأة، وانتاج فيلم "سرجي مرجي" الذي تبنى قصصا من واقع الحياة لفتيات تعرضن الى خطر الزواج المبكر، واستطاع مشروع " الفرصة الثانية" جذب اهتمام الجهات المعنية والجهات المتخصصة في مكافحة كافة اشكال التمييز والعنف ضد المرأة.



