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فن

ساندي ترد على اتهامها بالسرقة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:38 م
ساندى
ساندى
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آيه عاطف - محمد نحلة

قالت الفنانة ساندي، إنها ليست الوحيدة التي اعتمدت من قبل على المراجع الأجنبية في أعمالها الفنية، بل إن الجميع يفعل ذلك.


وأضافت ساندي، أثناء ندوتها في موقع "صدى البلد": "بقيت حرامية الميديا تقريبا من غير ما اسرق ولا اعمل حاجة".


وتابعت: "أنا كان كلامي واضح وصريح في كليب عايزة اقولك انا كنت طالعة نيرد وانسبايرد بتيلور سويفت وكاتي بيري وصورهم متعلقة على الحيطة في الكليب ومحدش خد باله اصلا واتهموني بالسرقة".


وأوضحت: "يمكن حصل خير كان فيها شبه فعلا من افينسيس وكلنا بنشتغل بمراجع .. كل المخرجين عشان ميبقاش الموضوع لابسني انا بس .. كل الناس بتعمل كدة الا اذا كانوا هيعملوا حاجة من البداية لها علاقة بالثقافة بتاعتنا، وبطلت اعمل كدة اصلا بقيت بعمل كل حاجة بنفسي .. مش لازم آخد الحاجة نسخة ممكن بس آخد فكرة".

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