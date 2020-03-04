هل يشمل قرار تعليق العمرة للمواطنين أهل مكة وزائريها ؟.. السعودية ترد .. فيديو

قال عبد الفتاح مشاط ، نائب وزير الحج والعمرة، إن تعليق العمرة للمعتمرين القادمين من المواطنين والمقيمين من خارج مكة المكرمة .





وكشف نائب وزير الحج والعمرة ، عبر فضائية العربية، أن مكة مفتوحة للزائرين من جميع انحاء المملكة العربية السعودية أما الإيقاف والمنع فقط للمعتمرين وذلك بسبب فيروس كورونا .





وأثار قرار المملكة العربية السعودية بتعليق إصدار تأشيرات العمرة حتى تنتهى من اتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) عبر منافذها حالة من التساؤلات حول مصير شركات السياحة و المعتمرين الحاصلين على تأشيرات لاداء سنة العمرة وأثر القرار المادي على قطاع السياحة الدينية .





يجرى الآن على على قدم و ساق حاليا اجتماعات بين وزارة السياحة والآثار وشركات السياحة والطيران المدنى لمناقشة تداعيات القرار السعودي بشأن تعليق إصدار تأشيرات العمرة وتعليق رحلات الطيران من مطار القاهرة الى المملكة السعودية.





وأعلنت الصين تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، وبذلك يتجاوز عدد المصابين بالفيروس في الصين 80 ألف حالة.



