الأسد: لم نرتكب أي أعمال عدائية ضد تركيا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء، أن بلاده لم ترتكب أي أعمال عدائية ضد تركيا، وأن الخلافات الحالية غير منطقية.





وأضاف الرئيس السوري في حديث له مع قناة "روسيا - 24 " إن "أي عمل عدائي قامت به سوريا ضد تركيا؟ لا يوجد. هناك حالات زواج بين الأتراك والسوريين، هناك أسر تركية سورية، هناك مصالح حياتية مشتركة".





وتابع الأسد قائلا: "التداخل الثقافي المتبادل حدث تاريخيا، وبالتالي فمن غير المنطقي أن يكون بيننا وبينهم خلافات جدية".



