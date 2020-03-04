سيد خليفة: مصر دخلت عصر الزراعة الذكية نتيجة مشروعات الرئيس السيسي القومية

أكد المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر والثالث والعشرون للجمعية المصرية للهندسة الزراعية، أهمية التحول الرقمي في الزراعة لتطويرها وفقا للتقنيات العالمية التي تستهدف تطبيق الأنظمة الحديثة.





وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد الزراعيين الأفارقة في كلمته خلال فعاليات المؤتمر ان الهندسة الزراعية تلعب دورا هاما وحيويا في التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.





وأوضح أن مصر دخلت عصر الزراعة الذكية بمشروعات الرئيس السيسي القومية الزراعية، ومنها مشروعات الصوب الزراعية.





وشدد "خليفة"، علي أهمية مشروعات السيسي الزراعية لدورها في مجال تحسين حالة الامن الغذائي في مصر من خلال استنباط أصناف وسلالات من المحاصيل الحقلية وخاصة القمح والذرة والأرز تكون عالية الإنتاجية وتواجه الظروف المناخية المتقلبة وأكثر تحملا لإرتفاع درجات الحرارة والجفاف وأقل إستهلاكا للمياه, مشيرا إلي أنها وفرت الآلاف من فرص العمل لشباب الزراعيين.





وطالب "خليفة"، الجامعات المصرية بتطوير المناهج والبرامج التعليمية بما يحقق خريج لسوق العمل في المشروعات الزراعية الحديثة، ويضيف قيمة مضافة للبحوث العلمية.





ونوه إلى أن القيادة السياسية حريصة علي دعم التعاون الزراعي والتدريب والتأهل لأشقاءنا الافارقة في مجالات التعاون الزراعي، وأن التعاون مع الاشقاء الافارقة يعد أحد أولويات العمل لدي نقابة الزراعيين لدوره في تنفيذ شراكة حقيقية تحقق طموحات مصر في التعاون مع دول القارة، والتعاون مع أفريقيا هو أولوية التوجه نحو القارة لتفعيل التعاون الاقتصادي المشترك.





وأشاد نقيب الزراعيين بدور السيد القصير وزير الزراعة في الإسراع بمعدلات الأداء في مجالات تحديث منظومة الزراعة المصرية من خلال برامج التحول الرقمي نحو الذراعة الذكية، موضحا ان الوزارة تبذل جهود كبيرة في المرحلة الحالية لتطوير قطاع الزراعة والتواصل مع الفلاحين والعمل علي حل مشاكلهم.





وأكد "خليفة"، أهمية دور وزارة الزراعة في التوسع في منظومة كارت الفلاح الاليكتروني، حيث بدأت وزارة الزراعة في حوكمة الإجراءات من خلال إطلاق كارت الفلاح في 6 محافظات موضحا ان هذه المنظومة تساهم في الحد من التعديات وتدقيق البيانات الزراعية.





وشدد نقيب الزراعيين علي أن مصر حققت ميزة نسبية في مجالات الصادرات الزراعية إلي الخارج بفضل تطبيق منظومة جودة المحاصيل للتوافر مع الإشتراطات الدولية المعنية بالتصدير وتطبيق منظومة صارمة لتكويد المزارع وفقا للمعايير الأوروبية، موضحا ان مصر تحتل المرتبة الأولي في انتاج إن صادرات مصر من الموالح وصلت خلال عام 2019 نحو مليون و800 ألف طن يتم تصديرها لحوالى 111 دولة حول العالم.



