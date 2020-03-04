للوقاية من كورونا.. وقف عادة التقبيل بين النساء بالكنائس في الغربية

أصدر الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بيانا صحفيا اكد فيه انه في اطار الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا المحتمل مع اصابة عدد من دول العالم به فقد أصدر عدة توجيهات الي الكهنة و القساوسة في الكنائس بمحافظة الغربية.





وأوصي بضرورة تقديم فقرة طبية لمدة 5دقائق بعد كل عظة صباحية ولمدة 15دقيقة بعد كل عظة مسائية من احد الاطباء المتخصصين وذلك في جميع الكنائس ولمدة شهر لرفع مستوي الثقافة الصحية والطبية لشعبنا.





وكذلك التنبيه علي كل من أصيب بنزلة برد بالالتزام بالمنزل واستمارة الطبيب في حالة ارتفاع درجة الحرارة والتوقف تماما عن عادات التقبيل خاصة بين النساء.





وأشار الي عمل دورة نظافة لجميع الحمامات العامة بالكنائس وبيوت الخلوة ودور الحضانة التابعة للكنيسة مرة كل ساعة مع استخدام المنظفات وتطهير كل ما يلمسه المترددون علي الكنيسة كالمقابض والصنابير والمحابس.





كما شدد الانبا بولا على استخدام الايشارب ولفافة التناوب لمرة واحدة فقط علي ان يتم القاؤها في سلة مخصصة لذلك تحت اشراف الخدام والخادمات علي ان يتم غسلها بعد كل قداس.





ونصح بعدم تناول أي نوع من أنواع الاكواب الزجاجية او المعدنية داخل الكنيسة او بمرافقها كالكانتين او الكافيتريا واستخدام الاكواب الورقية علي ان تلقي في سلة المهملات والتخلص منها بطريقة آمنة.





وأكد القمص بافلوس المنسق الاعلامي لمطرانية طنطا ان بيان المطران بولا خادم كرسي طنطا أكد علي تشكيل لجنة متابعة من المطرانية لتنفيذ تلك التعليمات بكنائس الغربية.