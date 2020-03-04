أحمد موسى يكشف لماذا تم إعدام هشام عشماوي شنقا وليس رميا بالرصاص

وأوضح أن السبب كان أنه مسألة تنفيذ الإعدام رميا بالرصاص في حالة ارتكاب الجريمة أثناء تأدية الخدمة العسكرية فتكون العقوبة الإعدام رميا بالرصاص، وهنا فهذا الخائن هشام عشماوي ارتكب جرائمه بعد تركه الخدمة العسكرية ولم يكن ضمن ضباط القوات المسلحة، فحكم عليه من المحكمة العسكرية في نوفمبر الماضي بالإعدام شنقا، وقد طعن على الحكم واستنفذ كل درجات التقاضي فأصبح واجب النفاذ.





وقد ارتكب هشام على عشماوى الجرائم الآتية:





أولًا: المشاركة فى استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 /9 /2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابى تنفيذ العملية كفرد انتحارى يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.





ثانيًا: اشتراكه فى التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013.





ثالثًا: ضلوعه بالاشتراك فى تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى "أبو أسماء" من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية بعد إصابته بشظايا متفرقة بجسده والمتحفظ عليه بحراسة شرطية وذلك بالاشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابى.





رابعًا: تولى الإرهابى قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفًا للُمكنى "أبو محمد مسلم" ونهج استخدام تكتيك "الصيد الحر" خلال النصف الثاني من عام 2013 والمتمثل فى التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثانى واستهداف المركبات العسكرية "أفراد – نقل" أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية.





وقام باستهداف إحدى السيارات العسكرية والتى كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، وكذا استهداف سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود بالكابينة الخلفية حال تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبذات الكيفية المذكورة.





واستهدف سيارة تلر "ناقلة دبابات" محمل عليها دبابة إم 60 بطريق القاهرة – الإسماعيلية واستهدافه لإحدى السيارات العسكرية والتى كان يستقلها ضابط ومجند سائق أثناء تحركها بطريق "القاهرة – الإسماعيلية" ، وقد أدى ذلك إلى استشهاد مستقلى هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات.





خامسًا: استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابى عددا من المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19 /10 /2013 ومن خلال سيارة مفخخة.





سادسًا: اشتراكه مع آخرين فى عملية استهداف عدد من المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29 /12 /2013.





سابعًا: استهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية وتدميرها حال اعتراضهما للسيارة التى كان يستقلها وآخرين من التنظيم الإرهابى بشرق مدينة بدر طريق "القاهرة - السويس".





ثامنًا: استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود والالتفاف حول تبه جبلية والاختباء خلفها ثم استهدافها بمجرد وصولها لمنطقة الكمين المخطط وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوزتهم.





تاسعًا: تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابى المُكنى "أبو عبيدة" وقبل انتقاله رفقة عناصر التنظيم التابعين له من المنطقة الجبلية بالعين السخنة إلى عناصر التنظيم بالصحراء الغربية والتمركز فى بادئ الأمر فى منطقة "البويطى" ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود "الفرافرة".





عاشرًا: ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابى على نقطة حرس حدود "الفرافرة" وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخازن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 /7 /2014.





الحادي عشر: المشاركة فى عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة فى محيط مناطق "أبو صوير – الصالحية – القصاصين".





الثاني عشر: استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير.





الثالث عشر: تسلله إلى الأراضى الليبية عقب ارتكاب الواقعة المبينة بالبند السابق رفقة بعض عناصر التنظيم وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا ذات المرجعية الفكرية لتنظيم القاعدة.





الرابع عشر: تأسيس حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابى.





ويرصد موقع "صدى البلد" أبرز المحطات في حياة الإرهابي هشام العشماوي:





1978 .. وُلد الإرهابي "عشماوي" بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة

1996 .. التحق بالكلية الحربية وهو في عمر الثامنة عشرة

2000 .. تخرج في الكلية والتحق بسلاح المشاة ومنه إلى الصاعقة

2004 .. نُقل إلى الأعمال الإدارية بسبب تدخله في السياسة والدين

2007 .. أُحيل للمحكمة العسكرية بسبب التحريض ضد الجيش

2011 .. المحكمة فصلته من الخدمة العسكرية

2011 .. بدأ في الاجتماع بضباط سابقين في مسجد بالقرب من منزله

2012 .. انضم إلى تنظيم ما يسمى بـ أنصار بيت المقدس الإرهابي ليتولى تدريب العناصر

2013 .. أشرف على عملية محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم

2013 .. انفصل عن التنظيم بعد مبايعته "داعش"

2014 .. سافر إلى سوريا وانضم لتنظيمات ضد نظام بشار الأسد

2015 .. أسس تنظيم "المرابطون" الإرهابي في مدينة درنة بـ ليبيا

2017 .. صدر بحقه حكم غيابي في قضية أنصار بيت المقدس 3

2017 .. خطط لحادث الواحات.. ونفذه الضابط المفصول عماد الدين

2017 .. صدر بحقه حكم الإعدام الثاني غيابيًا في قضية حادث الفرافرة

2018.. السلطات الليبية تعلن القبض على الإرهابي