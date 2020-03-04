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أتوبيسات صديقة للبيئة للعمل بالعاصمة الإدارية.. الوزير: توفير وسائل نقل بإمكانيات حديثة.. ويؤكد: التوسع العمراني يتطلب توطين صناعة النقل فى مصر

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:00 م
الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير = وزير النقل
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أحمد أبوشوشة
الفريق كامل الوزير:
= توفير وسائل نقل جماعي منظم على أعلى مستوى من الجودة
= التعاقد على 20 أتوبيس للعمل داخل العاصمة الإدارية كمرحلة أولى 
= الأتوبيسات الجديدة صديقة للبيئة وبها أماكن لذوي الإحتياجات الخاصة


قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل  بجولة تفقدية في مصنع MCV مع مُمثل مرسيدس العالمية لبحث التعاقد مع الشركة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحكومة المصرية لتوفير وسائل نقل جماعي منظم على أعلى مستوى من الجودة والإمكانات الفنية لتسهيل تنقل المواطنين داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وتبحث سوبر جيت للنقل البري التابعة لوزارة النقل عن التعاقد 20 أتوبيس للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة كمرحلة أولى لسلسلة التعاقدات التي سيتم إبرامها  للعمل داخل العاصمة حيث تفقد الوزير  أقسام المصنع المختلفة "تصنيع الخامات- اللحام – التجليد - الدهان - التشطيب- الاختبارات -التسليمات النهائية".

ثم تفقد الطرازات المختلفة من الأتوبيسات المجهزة للعمل في مجالات السياحة والنقل داخل وبين المحافظات وأتوبيسات الشركات والمصانع والمدارس والجامعات وأتوبيسات شركات النقل العام والأتوبيسات التي يتم تصديرها إلى عدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا.

وتعمل بعض هذه الأتوبيسات بالغاز والبعض بالديزل، والنوع الثالث كهرباء/ ديزل وتعمل وفق آلية فنية محددة مشيدا  بأهمية مثل هذه النوعية من المصانع التي تحقق توطين لصناعة النقل بمصر خاصة مع التطور الكبير لكافة قطاعات النقل في مصر ومع التوسع العمراني الكبير. 

وأكد الوزير أن الـ 20 أتوبيس التي سيتم التعاقد عليها ذات إمكانات حديثة حيث يتسع الأتوبيس الواحد  لـ 100 راكب "جلوسا ووقوفا" وتتمتع بأنها مُكيّفة الهواء وبها واي فاي وشاشات عرض وكاميرات، فضلًا عن كونها صديقة للبيئة لكونها تعمل بالغاز الطبيعي كما أن بها أماكن لذوي الإحتياجات الخاصة وهي أتوبيسات مُطابقة لأحدث المواصفات العالمية.
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