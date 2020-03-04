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فن

أحمد شوكت يطلق ألبوم ولا ١٠٠ طريقة في الإمارات

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:05 م
أحمد شوكت
أحمد شوكت
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أحمد إبراهيم

يستعد المطرب الشاب أحمد شوكت لإطلاق ألبومه الجديد (ولا 100 طريقة ) في الأسواق الإماراتية، بعد النجاح الكبير الذي حققه الألبوم فور إطلاقه بمصر في شهر سبتمبر الماضي.


و يعقد شوكت جلسات عمل مع عدد من الشعراء والملحنين لاختيار أغنية جديدة لإطلاقها الصيف القادم وتصويرها بطريقة الفيديوكليب.


جدير بالذكر أن شوكت تعاون في ألبومه الثاني مع الشعراء حسين مصطفى محرم وعصام حسني وأحمد بريء وعبدالحميد الحباك وهاني رجب وأحمد تبارك ومايكل توفيق وإبراهيم شتا وعمرو معاني ومع الملحنين مدين ومحمد الصاوي وأحمد العتباني ومحمدي وغريب وسامر أبوطالب ومعز علي.  


ومع الموزعين تميم ويحيى يوسف وياسر ماجد ومحمد شفيق ومحمد هارون وطارق حسيب وعبدالوهاب الرافعي ومحمد العشي.

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