اخبار التوك شو| مستشفيات في الصين تعالج كورونا بأدوية الملاريا..التقبيل ممنوع..رد فعل عنيف من حماقى بعد سرقة شاكوش لحنًا.. والسعودية تعلن وقف العمرة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، نرصد لكم أبرزها فيما يلي:





مجدى بدران: 10 مستشفيات في الصين تعالج كورونا بادوية الملاريا..ونسبة الشفاء كبيرة

كشف الدكتور مجدى بدران، استشارى المناعة، وجود علاج في مصر لـ "فيروس كورونا"، لافتًا إلى أنه يجب ألا يتعاطى المريض مضادا حيويا لأنه ينقص المناعة، لافتًا إلى أن الصين لا تستخدم المضادات الحيوية فى علاج مرضاها ولكنها تستخدم الأعشاب الطبيبعة لرفع المناعة، وأن هناك 10 مستشفيات فى ووهان الصينية تعالج مرضى فيروس كورونا بعلاج الملاريا المصرى





التقبيل ممنوع.. الطرق المثلى للوقاية من كورونا

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه يجب على المواطنين الحفاظ على أنفسهم والحذر من التجمعات وعدم الاختلاط بالكثير من الأفراد سواء في المصاعد وغيرها من الأماكن، رافعًا شعار "مش هنسلم مش هنبوس مش هننقل الفيروس"، وذلك للوقاية من فيروس كورونا القاتل.

وأكد أنه من الضروري التعلم من تجارب الدول الأخرى في التعامل مع مثل هذه الفيروسات وترقب أي تغيير بيولوجي الأعوام المقبلة وكيفية التعامل معها.

رد فعل عنيف من حماقى بعد سرقة شاكوش وعمر كمال لحن أغنيته

علق الفنان محمد حماقي على سرقة لحن أغنيته "حاجة مستخبية" من قبل مطربي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال واستخدامها في أغنية "بنت الجيران" التي حققت نجاحا كبيرا الفترة الماضية ونسبة مشاهدة عالية على موقع يوتيوب، لافتًا إلى أن اللحن يملكه شركة " نجوم ريكوردز" التى أنتجت الألبوم الخاص بى.

وأشار إلى أن الأغنية نجحت جدًا فى الشارع ومع الناس، مضيفًا أن سرقة الألحان موجود من زمان، واستغلالها فى المونولوجهات.





بعد استقالته.. أمين الجامعة العربية لـ غسان سلامة: أديت مهمتك باقتدار

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رسالة تقدير وشكر للدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممى فى ليبيا بعد أن قدم استقالته.

وقال "أبو الغيط": "أوجه رسالة شكر وتقدير للدكتور غسان سلامة الذي أدى مهمته عبر السنوات الثلاثة الماضية بكل اقتدار كبمعوث أممي في ليبيا، وعمل على جمع شمل الليبين على كلمة سواء وأتمنى أن يكون خلفه على نفس القدر من الدراية و المعرفة بثقافة المنطقة وطباعها".





مخطط شيطاني.. أسامة عبد العزيز: مأساة اللاجئين السوريين بتركيا ابتزاز لأوروبا

قال أسامة عبد العزيز، كاتب متخصص في الشئون التركية، إن أردوغان أصبح ليس لديه أي خيارات في الفترة الحالية لأنه وصل بالبلاد لوضع مأزوم جدًا، وحاول أن يحقق بعض المكاسب من خلال دخوله المستنقع السوري، أن أردوغان بدأ يتوغل بأقدامه في الأراضي السورية بعمق 32 كيلو مترا، ومن الواضح أن السياسة الأردوغانية تحاول أن تستخدم كل أوراق الضغط التي يمتلكها بأي شكل من الأشكال بهدف تحقيق مكاسبه الشخصية فقط.





أحمد أبو الغيط: جامعة الدول العربية لا تعاني من أزمة وجود

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المصريين قطعوا مشوارا طويلا في تحقيق التوافق العربي، من إنشاء الجامعة العربية حتى الآن.





وأضاف أحمد ابو الغيط، خلال مؤتمر صحفي لـ أعمال المجلس الوزاري 153 لوزراء الخارجية العرب بمجلس جامعة الدول العربية، أنه مازال أمام المصريين الكثير من التحديات، وأن الجامعة العربية لا تعاني من أزمة وجود.