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مرأة

كيف تحافظ على وزنك في فترة الامتحانات؟.. خبير تغذية يجيب

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:24 م
معتز القيعي أخصائي
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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قسم المرأة
يفقد الكثيرون، من الطلاب السيطرة على أوزانهم في فترة الامتحانات، فالبعض قد يزيد وزنه في هذه الفترة والبعض الآخر ينقص وزنه، الأمر الذي يجعل الأمر محل جدل كبير، وفى إطار ذلك يقدم معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية أسباب زيادة الوزن أو نقصانه في فترة الامتحانات، وكيفية علاج ذلك بعد الإنتهاء منها.

قال القيعى: "إن زيادة الوزن في فترة الإمتحانات لسببين قد يكون بسبب تناول الطعام عند الخوف والتوتر.. وهو ما يسمى بالجوع العاطفي أو بسبب ارتفاع هرمون الكورتيزول بسبب التوتر.. مما يجعل الجسم يخزن الدهون وخاصة في منطقة البطن والتي تسمى بالدهون الحشوية".

لذلك يقدم  أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية روشتة لعلاج ذلك نستعرضها فى التالي:

-نصائح في فترة الإمتحانات لتجنب زيادة إفراز هرمون الكورتيزول وزيادة الوزن:

1-شرب المشروبات العشبية المهدئة في الليل مثل الينسون والكاموميل. 
2-ممارسة بعض تمارين الاسترخاء مثل التأمل واليوجا. 
3-الابتعاد عن الوجبات السريعة.
4-انتظام مواعيد النوم في الليل والحصول على قسط كافي من النوم والراحة بحيث لا تقل ساعات النوم عن 6 ساعات.

-كيفية إنقاص الوزن الزائد بعد فترة الإمتحانات:
1-الالتزام بنظام غذائي صحي .
2-شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا.
3-ممارسة التمارين الرياضية بما لا يقل عن ساعة لمدة 5 أيام أسبوعيا.
4-الابتعاد عن محاولة إنقاص الوزن بصورة سريعة من خلال أنظمة الدايت الكيميائية لتجنب الإصابة بالمشاكل الصحية مثل الأنيميا أو المشاكل في المظهر مثل ترهل الجلد.
5-تناول الكربوهيدرات المعقدة بدلا من البسيطة لزيادة الشعور بالشبع مثل الاعتماد على البطاطس والبطاطا والأرز البسمتي.
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