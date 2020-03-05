نائب: إطلاق الحكومة موقعا إلكترونيا لـ كورونا يكافح الشائعات

أشاد النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بإطلاق الحكومة موقعا إلكترونيا لمتابعة تطورات فيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى أنها خطوة إيجابية جدا؛ بهدف مقاومة فيروس كورونا والتوعية بخطورته حتى لا ينتشر.

وأشار "أبو العلا"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن إطلاق هذه الموقع أمر هام جدًا، حتى يتجنب المصريون كذب الشائعات، وأن يتم نشر الوعى بين المواطنين، إضافةً إلى طمأنة المواطنين بأى أحداث جديدة فى تطورات فيروس كورونا.





وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن أى شكوى تأتي إلى هذا الموقع بشأن فيروس كورونا سيتم الرد عليها ، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الوزارة لمواجهة أى أزمات من خلال غرفة الطوارئ.





وكانت أطلقت الحكومة موقعا خاصا لمتابعة آخر التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الوعي المجتمعي التي تتبناه الدولة المصرية والحكومة ومنعًا لأي شائعات يمكن أن تتداول خاصة بالموضوع.





الموقع أنشئ بتكليف من رئاسة الجمهورية والذي يتيح للمواطن معرفة كل شيء.