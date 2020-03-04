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برلمان

توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:37 م
اجتماع لجنة الإعلام
اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بحضور أبو العينين
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ماجدة بدوى
أوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بقيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة، بتفعيل الدور الرقابى على الإعلاميين للتأكد من التزامهم بالضوابط والاكواد الإعلامية المنصوص عليها واللازمة لممارسة المهنة. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائب جمال كوش بشأن إنشاء قناة إخبارية عالمية و عمل غير المؤهلين بالإعلام وخطة الحكومة لمواجهة فيديوهات التحريض اليومية.

وشهدت اجتماع اللجنة، عدة تساؤلات وانتقادات من النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، بشأن خطوات تطوير التليفزيون المصرى، وحول حصول الإعلاميين الذين تم الاستعانة بهم في ذلك التطوير، على تصاريح من نقابة الإعلاميين، قائلة:هل حصل وائل الإبراشى وناردين فرج وغيرهم على تصاريح للعمل الإعلامى، وما هو تاريخ ناردين الإعلامى ليتم الإستعانة بها في التطوير" .

وقاطعها النائب محمد شعبان، وكيل اللجنة، طالبا منها عدم التطرق لأسماء بعينها، وان يكون الحديث عن الضوابط بشكل عام. ومن جانبها تمسكت النائبة جليلة عثمان، بحديثها، قائلة، " انا اتحمل مسؤولية ذكر الأسماء، كما اننى لا أعيب في شخصها ، ولكن اقصد الضوابط الإعلامية ومدى الالتزام بها، لاسيما وان التليفزيون المصرى، دائما ما كان يلتزم بالضوابط والمعايير الإعلامية. 

 وواصلت عثمان، تساؤلاتها بشأن الالتزام بمعايير العمل الإعلامى، " ماذا عن الراقصات والفنانات اللى بيقدموا برامج في القنوات الخاصة، مثل فيفى عبده، التي كانت تقدم برنامج " خمسة امواه" هل سنجدها في برنامج جديد".

ومن جانبه عقب عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ان المجلس ليس من اختصاصاته التدخل في اختيار الإعلاميين، وانما دوره محاسبة الإعلاميين الذين يصدر عنهم خطأ. 

وأوضح النائب محمد شعبان، ان العمل الاعلامى له شقان، الأول يتعلق مزاولة المهنة، وهو ما يخص نقابة الإعلاميين، والثانى يتعلق بأسلوب وأداء الإعلامى، وهو ما يخص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبالتالي فالمجلس الأعلى ليس مسئول عن ظهور الإعلاميين على الشاشة، وانما مراقبة الالتزام بمعايير المحتوى طبقا للأكواد الإعلامية المتفق عليها. 

 وانتهت اللجنة الى التوصية بقيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة، بتفعيل الدور الرقابى على الإعلاميبن للتاكد من التزامهم بالضوابط والاكواد الإعلامية المنصوص عليها واللازمة لممارسة المهنة.
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
توصية برلمانية لـ الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل الرقابة على الإعلاميين
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