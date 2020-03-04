ساندي: أغنية شوفته ومكلمنيش كانت معمولة لـ محمد حماقي

قالت الفنانة ساندي، إن اغنيتها "شوفته ومكلمنيش" كانت في بادئ الأمر معروضة على الفنان حماقي، حيث قامت بكتابة الكلمات وتلحين الاغنية لكي يغنيها من ثم انتهى الأمر أن تقوم هي بغنائها، وتم تغير الكلام ليلائمها

قالت ساندي، اثناء تواجدها في ندوة "صدى البلد": الاغنية كان اسمها "سيبته ومكلمنيش" اما عرضناها على حماقي، لكن اما جيت اغنيها انا قولت للشاعر محمد رفاعي، انا مش هعرف اغير الكلام انا اما بكتب على حاجة لحنتها مش بعرف اغير كلامها بعد كدة".

يذكر أن طرحت ساندي، مؤخرًا البومها الغنائي "اتنين في واحدة" والذي تضمن ٨ أغنيات منها "كيس اسود" و"طبع الشتا"، و"الرجالة ماتت في الحرب"، غيرها من الاغاني المتنوعة بين الرومانسية والدراما.