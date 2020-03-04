آية عبدالله تحيي ختام مهرجان المركز الكاثوليكي

تحيي المطربة الشابة آية عبدالله، حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل بكنيسة الآباء الفرنسيسكان .





تقدم آية عبدالله مجموعة من أفضل أغانيها منها "أنا صعيدية والحب ليه علامات" ومجموعة أخرى من الأغانى المميزة.





وأعربت آية عبدالله عن سعادتها الغامرة بإحياء الحفل الختامى لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما للعام الثانى على التوالي.





وقالت: "شرف لى مشاركتي وإحيائي لحفل عريق مثل المهرجان الكاثوليكي للسينما للعام الثاني على التوالي وتحت قيادة شخص عظيم مثل الأب بطرس دانيال".





من ناحية أخرى انتهت المطربة آية عبد الله، من تسجيل وتصوير أغنية قلبي حزين والتي أهدتها إلى روح الرئيس الاسبق الراحل محمد حسني مبارك .