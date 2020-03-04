AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

آية عبدالله تحيي ختام مهرجان المركز الكاثوليكي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:38 م
ايه عبد الله
ايه عبد الله
Advertisements
أحمد إبراهيم

تحيي المطربة الشابة آية عبدالله، حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل بكنيسة الآباء الفرنسيسكان .


تقدم آية عبدالله مجموعة من أفضل أغانيها منها "أنا صعيدية والحب ليه علامات" ومجموعة أخرى من الأغانى المميزة.


وأعربت آية عبدالله عن سعادتها الغامرة بإحياء الحفل الختامى لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما للعام الثانى على التوالي.


وقالت: "شرف لى مشاركتي وإحيائي لحفل عريق مثل المهرجان الكاثوليكي للسينما للعام الثاني على التوالي وتحت قيادة شخص عظيم مثل الأب بطرس دانيال".


من ناحية أخرى انتهت المطربة آية عبد الله، من تسجيل وتصوير أغنية قلبي حزين والتي أهدتها إلى روح الرئيس الاسبق الراحل محمد حسني مبارك .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطرس دانيال يروي موقفا يجسد الوحدة الوطنية أثناء تأدية الخدمة العسكرية

المركز الكاثوليكي يكرم عادل إمام ونيللي وشيرين وصلاح عبدالله

آية عبدالله تنعى الرئيس مبارك بـ أغنية "قلبي حزين" .. شاهد

شاهد.. صلاح عبدالله: شكرا لتكريمى بمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما

نيللي تخطف الأنظار خلال تكريمها في مهرجان الكاثوليكي.. صور

بعد تكريمها بالمركز الكاثيوليكي للسينما.. مي عمر توجه رسالة لـ الأب بطرس دانيال

ترشيحاتنا

استشاري مناعة للمواطنين: أكثروا من تناول البصل..وابتعدوا عن الشيشة..فيديو

تفاصيل علاج كورونا بدواء الملاريا

فى حضن زوجها.. عبير صبرى تثير الجدل بـ كلمة: أنا والحب.. شاهد

حقيقة اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بالحجر الصحى فى السويس

مش انت اللى تتجوزها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفتح النار مجددا على أحمد العوضى

بعد اتهامه بالسرقة.. 3 قضايا فى انتظار حمو بيكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلول غير تقليدية لمشاكل مزعجة قد تواجهنا في حياتنا اليومية.. شاهد

السكر والقلب.. 8 أمراض تسببها السمنة

بـ كتف واقع.. لقاء الخميسى تثير الجدل بهذه الاطلالة