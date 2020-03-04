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أخبار البلد

أهم الأخبار.. تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي..والحكومة المصرية تحظر دخول القطريين لمواجهة كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:23 م
اإارهابى هشام عشماوى
اإارهابى هشام عشماوى
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محمد زهير
نشر موقع صدى البلد الاخباري على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المتعلقة بمختلف القضايا المحلية والعربية والدولية، وكان أهمها على النحو التالي: -


تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوى تنفيذا للأحكام الصادرة ضده، جاء حكم الإعدام طبقًا للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية بعد استنفاذ كافة درجات التقاضي طبقًا للجرائم الواردة بالفيديو الخاص باعترافات عشماوي.


عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الحرص على المُتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المُستجد، والكشف عن الجهود المبذولة، وكذا الإعلان في إطار من الشفافية عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.


استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم، الأربعاء، عند 305ر0 دينار، في حين ارتفع اليورو إلى 341ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس، الثلاثاء.


قال فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية السعودية، إن المملكة العربية السعودية اتخذت إجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا وفقًا للمعايير الدولية.


أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الحكومة الإيطالية قررت إغلاق المدارس والجامعات في البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكانت قناة "سكاي نيوز عربية"، أعلنت اليوم الأربعاء، احتجاز باخرة في ميناء جنوة في إيطاليا بسبب وجود شخص مصاب بكورونا على متنها.


قال وزير خارجية العراق، محمد على الحكيم، إن المجلس ناقش فى دروته الاستثنائية مخاطر التدخل التركى فى شمال شرق سوريا، كما حضر الرئيس الفلسطيني الدورة الاستثنائية لمناقشة خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب  بشأن عملية السلام بالشرق الاوسط والتى أجمعت الدول العربية على رفض تلك الصفقة ووضعت خطة مناسبة للتحرك العربى على المستوى الدولى لاتخاذ موقف متفق عليه عربيًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني فى دولة مستقلة عاصمة القدس المحتلة.


بعد مرور يومين على الانتخابات العامة في إسرائيل، وقبل 13 يوما على انطلاق محاكمة نتنياهو في الـ 17 من الشهر الجاري، يسعى أعضاء كنيست من تحالف "كاحوال لافان" وتحالف "العمل – جيشر – ميرتس" والقائمة "المشتركة" الى صياغة قانون يعرضونه على الكنيست عند افتتاح دورتها الجديدة يحظر ان يتولى متهم بالفساد مهام رئيس الحكومة.

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