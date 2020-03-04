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رياضة

بقاء أم رحيل .. شوبير يكشف الموقف النهائى لـ حارس النادي الاهلي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:22 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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حسام الحارتي
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مسئولي النادي الأهلي سيعقدون جلسة حاسمة مع شريف إكرامي حارس مرمي النادي الأهلي لحسم مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة .

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي :" إدارة الأهلي ستعقد جلسة مع شريف إكرامي قبل نهاية مارس الجاري لحسم موقفه النهائي مع الفريق "، مضيفا أن مسؤولي القلعة الحمراء لايرغبون في في ضم حارس مرمى جديد والإبقاء على الحراس الحاليين مع الفريق .

وفي وقت سابق أكد مصدر إن شريف إكرامي يقوم بدور مهم وكبير في الفريق مع إعتماد السويسري فايلر عليه في ظل حالة حالة الغضب الكبيرة التي أبعدت بعض اللاعبين عن مدير الكرة الحالي سيد عبدالحفيظ، كما أن إكرامي يمتلك من الذكاء والحكمة ما يجعله يختار التوقيت المناسب للتوقيع وإعلان ذلك و الفريق يرتبط بمباريات هامة ومفصلية في دوري الأبطال الأفريقي .

وأعلن المصدر مفاجأة بأن هناك جلسة سوف تعقد بين شريف إكرامي ومسئولي النادي عقب موقعتي صن داونز ولا يزال الموقف النهائي للحارس لم يحسم بعد في ظل تمسك محمود الخطيب رئيس النادي بتواجده وعدم رحيله.

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