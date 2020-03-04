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محافظات

أهمية الفحوصات الطبية قبل الزواج.. ندوة لإعلام مركز زفتى.. صور

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:22 م
ندوة لإعلام مركز
ندوة لإعلام مركز زفتى
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أحمد على

نظّم مركز إعلام زفتى بالتعاون مع الوحدة الصحية بالغريب ندوة اعلامية تحت عنوان "أهمية الفحوص الطبية قبل الزواج" وذلك بقاعة الوحدة الصحية حيث حاضر في الندوة الدكتورة سلوى الشامى مدير الوحدة الصحية بالغريب.


كما استهدفت الندوة التأكيد على ضرورة إجراء فحوصات ما قبل الزواج كما تطرّقت إلى السن المناسب للإنجاب والخدمات الصحية المقدمة للأم والطفل من خلال الوحدات الصحية. 


وأشارت إلى أن الفحوصات التى يجب إجراؤها قبل الزواج لتجنب الأمراض الوراثية وهى مجموعة من التحاليل يقوم بها كل من الزوج والزوجة.

كما تطرقت  إلى بعض الأمراض التى يمكن توارثها (ضغط الدم - ضغط السكر – والأورام – مرض نفسى ) وأشارت في حديثها الى حملات وزارة الصحة كحملة ( فيروس سى - الانيميا و التقزم - فحص الثدي ).


وأكدت على أهمية اختيار زوج سليم صحيًا لتجنب حدوث أمراض وراثية مشيرة إلى أن الهدف من اهتمام الدولة بحث الشباب على إجراء فحوصات ما قبل الزواج هو إنجاب أطفال أصحاء يتمتعون بصحة جيدة.


كما أوصت الندوة بضرورة تفعيل فحوص ما قبل الزواج ( تحليل) R.H. صورة دم كاملة.


كما أدار اللقاء أحمد عادل مجاهد مسئول وحدة تنظيم الأسرة والسيد سعد الله اخصائى الاعلام بالمجمع تحت إشراف محمد مصطفى عبده مدير المجمع وعبدالله دويدر مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا وسمير مهنا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا.

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أهمية الفحوصات الطبية قبل الزواج.. ندوة لإعلام مركز زفتى.. صور
أهمية الفحوصات الطبية قبل الزواج.. ندوة لإعلام مركز زفتى.. صور
أهمية الفحوصات الطبية قبل الزواج.. ندوة لإعلام مركز زفتى.. صور
أهمية الفحوصات الطبية قبل الزواج.. ندوة لإعلام مركز زفتى.. صور
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