بروتوكول بين العربية للتصنيع وجامعة السادات لجعلها الأولى ذكية في مصر‎ .. التراس: توجيهات رئاسية بتعزيز التحول الرقمي لكل المؤسسات التعليمية والحكومية

الفريق عبد المنعم التراس: = توجيهات رئاسية بتعزيز التحول الرقمي لكافة المؤسسات التعليمية والحكومية = العربية للتصنيع تضع جميع إمكانياتها لدعم المشروعات البحثية والابتكارات الصناعية = أهمية تلبية كافة إحتياجات جامعة السادات كأول جامعة ذكية وفقا لمعايير الجودة العالمية

= تنفيذ منظومات المنصة الإلكترونية لجامعة السادات ومنصة التعليم الإلكتروني ومنظمات أخرى





أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية لكافة المؤسسات التعليمية والحكومية، مشددًا على أن العربية للتصنيع تضع جميع إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتدبير كافة إحتياجات الجامعات والمعاهد والمستشفيات التابعة لها ودعم المشروعات البحثية والابتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة.





جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون مع جامعة مدينة السادات.





في هذا الصدد أوضح التراس أن مجالات التعاون تتضمن الإستفادة من كافة الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ التحول الرقمي والميكنة لجامعة السادات لتكون أول جامعة ذكية في مصر من خلال تنفيذ منظومات المنصة الإلكترونية للجامعة ومنصة التعليم الإلكتروني والمنظومة المالية والإدارية ومنظومة إدارة المستشفيات الجامعية.





وأضاف أنه تم الإتفاق على تلبية إحتياجات جامعة السادات في العديد من المجالات ومنها الوسائل التعليمية المختلفة والحاسبات والمعامل وشاشات العرض الإلكترونية وأنظمة كاميرات المراقبة وغرف التحكم وشبكات وأجهزة الحاسب الآلي والأثاث الإداري والتعليمي والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكي وآلات ومعدات الورش التعليمية والأجهزة والملاعب الرياضية والمشروعات الهندسية والإلكترونيات وشاشات الليد والمستلزمات الطبية ومحارق النفايات الطبية والخطرة ومعدات حماية البيئة ورفع كفاءة المباني والمنشأت والعديد من المجالات بما يخدم خطط وإستراتيجيات التنمية بالجامعة.





وأكد "التراس"علي أهمية تلبية كافة إحتياجات جامعة السادات كأول جامعة ذكية بأحدث المنتجات بأسعار مناسبة وسرعة التنفيذ وفقا لمعايير الجودة العالمية .





كما أشار أن التعاون مع جامعة السادات يتم إستغلالا للإمكانيات المُتاحة بالهيئة العربية للتصنيع بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية مُؤكدا على خدمة ما بعد البيع والتي تُمثل مسئولية مستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.





من جانبه أعرب الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدى قلاع الصناعة الوطنية مشيدا بمُنتجات العربية للتصنيع التي تمتاز بالجودة والدقة والإلتزام في مواعيد التسليم وفقا لمستويات الجودة العالمية فضلا عن خدمة ما بعد البيع وهذا ما نحتاجه داخل المعامل والمُنشأت الجامعية.





وأوضح أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود وإستثمار كافة إمكانيات مُؤسستنا الوطنية وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع ,حيث تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم إستيرادها من الخارج وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي دعم برامج تعميق التصنيع المحلي.