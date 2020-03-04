AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد السكندري يختتم معسكره في برج العرب ويلاقي الحمام استعدادا للزمالك

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:29 م
فريق الاتحاد السكندرى
فريق الاتحاد السكندرى
Advertisements
القسم الرياضى

أنهى طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى معسكر الفريق في برج العرب، والذى استمر لمدة أسبوع خاض فيه الفريق مباراتين أمام فاركو وتعادل بهدف لكل فريق، بينما فاز فى المباراة الثانية على دمنهور بثلاثية، واطمأن المدير الفنى على جميع اللاعبين خلال المباراتين.

 

وغادر جميع اللاعبين المعسكر اليوم على أن يعود الفريق في العاشرة صباح غد لخوض مباراة الحمام فى آخر المباريات الودية التى خصصها طلعت يوسف استعدادا للزمالك.


ومن المقرر أن يمنح طلعت، اللاعبين راحة 48 ساعة يومى الجمعة والسبت على أن يعود اللاعبين للتدريبات يوم الأحد المقبل استعدادا لخوض أولى مباريات الدور الثانى أمام الزمالك المقرر لها 12 مارس الجارى على ستاد حرس الحدود بالمكس.


ويدرس طلعت يوسف تغيير مركز عمر الميدانى من قلب الدفاع إلى الوسط المدافع بسبب النقص الحاد فى هذا المركز فى زعيم الثغر، وعدم التعاقد مع لاعب فى نفس المركز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

 

ويعتمد طلعت يوسف على الثلاثى أحمد نبيل مانجه وهشام محمد ونور السيد فى منطقة وسط ملعب الاتحاد منذ بداية الموسم، إلا أنه دائما ما يتم استبعاد أحدهم للإيقاف مثل نور السيد المقرر غيابه فى اللقاء المقبل أمام الزمالك بعد طرده فى اللقاء الأخير للفريق أمام أسوان فى دور الستة عشر لكأس وأبعدته عن المشاركة فى عدد كبير من المباريات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريبات شاقة للاعبي الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة بيراميدز .. صور

نجم الأهلي ينضم لمعسكر سموحة استعدادا للاتحاد السكندري

معسكر مغلق لفريق الطائرة بـ الأهلي بالإسماعيلية استعدادا للزمالك

الاتحاد السكندرى يبدأ استعداداته لمواجهة أسوان

الاتحاد السكندري يستعد للزمالك بـ التعادل مع سموحة

الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للزمالك

ترشيحاتنا

الحجر الصحي: لن نقوم بعمل تحليل pcr للمسافرين.. ولا يوجد انتشار لكورونا

رد فعل عنيف من حماقى بعد سرقة شاكوش وعمر كمال لحن أغنيته.. فيديو

القصة الكاملة لـ علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. شقيقها فجر الأزمة

السويسري فايلر يطالب بعثة الأهلي بغلق ملف كهربا والتركيز في موقعة صن داونز

الزمالك يتلقى خطابا رسميا بتأجيل بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة.. تفاصيل

شاهد.. آيتن عامر تشوق جمهورها بالحلقة الأخيرة من مسلسل الأخ الكبير

AdvertisementS

الزمالك يتلقى خطابا رسميا بتأجيل بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة.. تفاصيل

الصحة التونسية تنصح بإقامة مباراة الترجي والزمالك بدون جمهور.. تفاصيل

نجم الأهلي بديل حجازي في منتخب مصر.. تفاصيل

اتحاد الكرة يعتمد تقنية الـ var في مباراة إنبي والطلائع غدا في الدوري

بسبب الفتنة وقرار فايلر.. حسام البدري يصدم كهربا

نجم الزمالك يوجه رسالة خاصة لعطيف لاعب الهلال بعد إصابته بالرباط الصليبى

أخبار الرياضة.. نجم الأهلي بديل حجازي في المنتخب.. غضب في الترجي من وزارة الصحة التونسية لتدخلها في ترتيبات مباراة الزمالك

بقاء أم رحيل .. شوبير يكشف الموقف النهائى لـ حارس النادي الاهلي

الاتحاد التونسي يحسم الجدل حول أزمة جماهير مباراة الزمالك والترجي بسبب كورونا

السويسري فايلر يطالب بعثة الأهلي بغلق ملف كهربا والتركيز في موقعة صن داونز

أرجوك توقف عن الفوز.. الخطاب الملعون وراء هزائم ليفربول

حارس صن داونز: دورى أبطال أفريقيا مضمون عن الدورى وسنقاتل أمام الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلول غير تقليدية لمشاكل مزعجة قد تواجهنا في حياتنا اليومية.. شاهد

السكر والقلب.. 8 أمراض تسببها السمنة

بـ كتف واقع.. لقاء الخميسى تثير الجدل بهذه الاطلالة