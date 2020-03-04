الاتحاد السكندري يختتم معسكره في برج العرب ويلاقي الحمام استعدادا للزمالك

أنهى طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى معسكر الفريق في برج العرب، والذى استمر لمدة أسبوع خاض فيه الفريق مباراتين أمام فاركو وتعادل بهدف لكل فريق، بينما فاز فى المباراة الثانية على دمنهور بثلاثية، واطمأن المدير الفنى على جميع اللاعبين خلال المباراتين.

وغادر جميع اللاعبين المعسكر اليوم على أن يعود الفريق في العاشرة صباح غد لخوض مباراة الحمام فى آخر المباريات الودية التى خصصها طلعت يوسف استعدادا للزمالك.





ومن المقرر أن يمنح طلعت، اللاعبين راحة 48 ساعة يومى الجمعة والسبت على أن يعود اللاعبين للتدريبات يوم الأحد المقبل استعدادا لخوض أولى مباريات الدور الثانى أمام الزمالك المقرر لها 12 مارس الجارى على ستاد حرس الحدود بالمكس.





ويدرس طلعت يوسف تغيير مركز عمر الميدانى من قلب الدفاع إلى الوسط المدافع بسبب النقص الحاد فى هذا المركز فى زعيم الثغر، وعدم التعاقد مع لاعب فى نفس المركز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويعتمد طلعت يوسف على الثلاثى أحمد نبيل مانجه وهشام محمد ونور السيد فى منطقة وسط ملعب الاتحاد منذ بداية الموسم، إلا أنه دائما ما يتم استبعاد أحدهم للإيقاف مثل نور السيد المقرر غيابه فى اللقاء المقبل أمام الزمالك بعد طرده فى اللقاء الأخير للفريق أمام أسوان فى دور الستة عشر لكأس وأبعدته عن المشاركة فى عدد كبير من المباريات.