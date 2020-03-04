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فن

منة شلبي تكشف كواليس "في كل أسبوع يوم جمعة"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:14 م
منة شلبي
منة شلبي
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أحمد إبراهيم

استضاف السيناريست تامر حبيب، في حلقة برنامجه "ليل داخلي"، على راديو إينرجي النجمة منة شلبي.

 

وتحدثت شلبي، في البداية عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعه"، والذي يعرض حاليًا، وقالت إنها وافقت عليها فورًا بسبب حلاوة الدور ورغبتها في التعاون مع المخرج محمد شاكر.

 

وقالت كان هناك تحد كبير لجميع العاملين بالمسلسل لمعرفتهم بأهمية العمل، لذلك كان الجميع مخلصا بشكل كبير للعمل من أكبر لأصغر فرد.

 

وتحدثت شلبي عن مشاركة الفنان آسر ياسين، للعمل معها، وقالت إن ياسين من النجوم المخلصين جدًا لعملهم لذلك فهي تحب التعامل معه بشكل مستمر.

 

وفي حوار عن التمثيل والفن، قالت أن التمثيل يعتمد على الخيال بقدر كبير، بجانب أهمية الذاكرة الأنفعالية التي تفيد في أداء الممثل للعديد من المشاهد، و أضافت: "التمثيل يعلم الفنان تقبل الآخر بجانب أنك تستخدم خبراتك بشكل مفيد".

 

وتابعت: " لازم تحترم التمثيل وان تتجرد من نفسك أثناء التصوير وان تحس المشهد والشخصية بقدر كبير".

 

وعن عدد من ادوارها، قالت منة شلبي: "أن مشهد البكاء والضحك في فيلم أحلي الأوقات تم تسجيله على أكثر من مشهد وليس مشهدا واحدا وذلك لقلة خبرتي حينها".

 

وعن فيلم الأصليين، قالت أن أصعب المشاهد كانت مشاهد إلقائها المحاضرتين خلال أحداث الفيلم.

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