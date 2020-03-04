نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار المواشي الحية

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين إنه حذر من عودة ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء في السابع من نوفمبر الماضي.





ولفت الى أن ارتفاع أسعار المواشي الحيه كان متوقعا نظرا للانخفاض الشديد في أسعار المواشي الحية الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الأعلاف مما أدى الي لجوء معظم المربين لتقليل أعداد رؤوس المواشي لديهم والتخلص منها بالبيع .





وأضاف أن إقبال البعض حاليا على شراء بعض المواشي لتسمينها للبيع في موسم عيد الأضحى المبارك يقلل المعروض من المواشي بالمقارنة بالمطلوب





كما اتجه بعض الجزارين في الفتره السابقه لذبح الاناث وصغار العجول بالمخالفة للقانون لزيادة المكاسب مما أثر بالسلب علي الثروة الحيوانية المحلية





وأوضح عبدالرحمن أن ارتفاع اسعار المواشي الحيه هو عوده للطبيعي حيث زادت اسعار المواشي الصغيره القابله للتسمين لتسجل نحو 6500 للراس زنة 100 كيلو تقريبا وسجل البتلو الجاموسي حديث الولاده زنة 70 كيلو نحو خمسة الاف جنيه ووصل سعر الكيلو لحم قائم الماشيه البقري الصالحه للذبح نحو 55 جنيها والحاموسي نحو 45 جنيها والغنم نحو 60 جنيها.





واشار ابو صدام الى اننا قد نحتاج لفتح باب الاستيراد للمواشي الحية المعدة للتسمين لفتره محدوده لاحداث التوازن بين العرض والطلب.



