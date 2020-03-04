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أخبار البلد

نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار المواشي الحية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين إنه حذر من عودة ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء في السابع من نوفمبر الماضي.

 ولفت الى أن ارتفاع أسعار المواشي الحيه كان متوقعا نظرا للانخفاض الشديد في أسعار المواشي الحية الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الأعلاف مما أدى الي لجوء معظم المربين  لتقليل أعداد رؤوس المواشي لديهم  والتخلص منها بالبيع .

وأضاف أن إقبال البعض حاليا على شراء بعض المواشي لتسمينها للبيع في موسم عيد الأضحى المبارك يقلل المعروض من المواشي بالمقارنة بالمطلوب 

كما اتجه بعض الجزارين في الفتره السابقه لذبح الاناث وصغار العجول بالمخالفة للقانون لزيادة المكاسب مما أثر بالسلب علي الثروة الحيوانية المحلية 

وأوضح عبدالرحمن أن ارتفاع اسعار المواشي الحيه هو عوده للطبيعي حيث زادت اسعار المواشي الصغيره القابله للتسمين لتسجل نحو 6500 للراس زنة 100 كيلو تقريبا وسجل البتلو الجاموسي حديث الولاده زنة 70 كيلو نحو خمسة الاف جنيه ووصل سعر الكيلو لحم قائم الماشيه البقري الصالحه للذبح نحو 55 جنيها والحاموسي نحو 45 جنيها  والغنم نحو 60 جنيها.

واشار ابو صدام الى اننا قد نحتاج لفتح باب الاستيراد للمواشي الحية المعدة للتسمين لفتره محدوده لاحداث التوازن بين العرض والطلب.

 
ونوه الي ان قطاع الثروه الحيوانيه الحمراء يحتاج للكثير من الجهود لتقليل الفجوه الكبيره ما بين الانتاج والاستهلاك من اللحوم الحمراء  والتي تصل الي نحو 60% حيث نطالب بتوفير الاعلاف باسعار مناسبه وكميات كافيه وتوفير الامصال والادويه البيطريه اللازمه بكميات واسعار مناسبه وتحسين السلالات الموجوده عن طريق استيراد سلالات ذات صفات افضل والعمل علي تطوير السلالات المحليه لانتاج سلالات أكثر انتاجا للحم واكثر جدوي اقتصاديه للمربي تسهيل إجراءات انشاء الحظائر للراغبين في تمويل الراغبين في تربية الماشيه بقروض ميسره وفوائد بسيطه.
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