للحفاظ على الصحة العامة..محافظ أسوان يشكل لجنة فنية للوقوف على اسباب اشتباه اختناق 27 طالبة.. وتركيب وحدة لرصد أى انبعاثات غازية فى الهواء

- تعرض 27 طالبة من 3 مدارس بمنطقة المحمودية للإشتباه بإختناق

- تشكيل لجنة فنية للوقوف على الأسباب الفعلية وراء واقعة الاختناق

- تركيب وحدة لرصد أى إنبعاثات غازية فى الهواء





يعد الحفاظ على الصحة العامة ورفع أى معاناة عن كاهل المواطنين يعتبر من أبرز إهتمامات الأجهزة التنفيذية داخل نطاق محافظة أسوان .





وفى هذا الصدد يستعرض " صدى البلد " تفاصيل إحدى الوقائع التى حدثت اليوم وهى تعرض 27 طالبة من 3 مدارس بمنطقة المحمودية لإشتباه إختناق .





وجاءت أسماء الطالبات المصابات كالتالى وهن أمانى .ن.م 17 سنة، وأسماء .ا.س 17 سنة، وأسما .ف ، وأمينه .ج.ح 18 سنة، وايه .ع 17 سنة، وشيماء .ن.أ 18 سنة، وإيمان .ب.ع 18 سنة، وهدير .ع.ا 17 سنة، وسميرة .ق.ب 18 سنة، والاء .م.س 18 سنة، وأحلام . ا ، وحبيبة . أ 17 سنة، ومنار . ع 16 سنة، ودعاء .ح 17 سنة، وياسمين . ص.ح 17 سنة، وأية . أ 17 سنة، ورحمة . ص.ع 17 سنة، ورانيا .ر 17 سنة، وبدور .ن 17 سنة، وبسمة .ع 18 سنة، ومنة الله .ع 14 سنة، ورحمة .م.إ 18 سنة، ومروة .ح.ع 15 سنة، وحميده .م.ر 18 سنة، وسلمى .ب.ا 17 سنة، ومريم .ش 13 سنة .





فيما أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن بلاغا وصل إلى مرفق إسعاف أسوان، يفيد باستنشاق عدد كبير من طالبات مدرسة حسين مرسال الثانوية الصناعية بنات بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان لغاز ناتج من سحابة صفراء غير معلومة المصدر ، وتم نقل 27 طالبة منهن لمستشفى أسوان الجامعى للعلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.





وفى نفس السياق قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تشكيل لجنة فنية للوقوف على الأسباب الفعلية وراء الواقعة والعرض الفورى على المحافظ لإتخاذ الإجراءات اللازمة والإحترازية لعدم تكرار ذلك .





جاء هذا عقب إبلاغ محافظ أسوان بالواقعة والذى قام بتكليف كل من الدكتورة غادة يحيى والدكتور أحمد شعبان نائبى المحافظ بالتوجه لمكان الواقعة والإطمئنان على الحالات المصابة بالإختناقات .





توجهت الدكتورة غادة يحيى إلى مستشفى أسوان الجامعى للتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهذه الحالات، بجانب توفير كافة الأدوية والمستلزمات الصحية اللازمة ، وأطمئنت نائب المحافظ من الأطباء المشرفين على علاجهم والذين أكدوا على أن حالتهم مستقرة ومطمئنة حيث تماثلت 23 حالة منهم للشفاء الكامل وتم خروجهم من المستشفى ، فى حين جارى تقديم العلاج لـ 4 حالات .





كما قامت نائب المحافظ بتفقد المدارس للتأكد من إخلاؤها بشكل كامل وتنفيذ إجراءات التعقيم والوقاية من قبل الأجهزة الطبية المختلفة ، فيما قام الدكتور أحمد شعبان بالتوجه إلى مصنع كيما بمرافقة مسئولى البيئة لمتابعة آلية القياسات البيئية للمصنع والتى لم ترصد أى إرتفاع فى نسب التلوث الهوائى أو أنبعاثات ضارة بالمنطقة المحيطة بالمصنع .





بينما أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بتركيب وحدة لرصد أى إنبعاثات غازية فى الهواء بمحيط هذه المدارس ، مطالبًا مسئولى التربية والتعليم بدراسة تحويل طالبات مدرسة حسين مرسال الثانوية الصناعية بنات إلى مدرسة أخرى فى الفترة المسائية لتلافى تعرضهم لأى أضرار مستقبلية وذلك كإجراء إحترازى .





وفى نفس الإتجاه قال حسنى محمد أحد الأهالى المقيمين فى المنطقة المحيطة بمصنع كيما القديم، بأن حدوث أى إنبعاثات أو أدخنة تنتج من المصنع مضرة، وتسبب حساسية الصدر للمواطنين المقيمين بالمنطقة ، وغيرها من الأمراض الأخرى من إختناقات وغير ذلك .





بينما أوضح مصطفى محمود بأنه حدث فى شهر نوفمبر الماضى تعرض 84 طالبة ومعلمة بمدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية للبنات بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان لاختناق رئوى نتيجة أدخنة منبعثة من مصنع كيما القديم ، ولهذا نتمنى أن يتم القضاء على أى مشاكل ناجمة من مصنع كيما القديم للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين المقيمين فى المنطقة المحيطة بالمصنع .





وكانت نفس الواقعة تكررت نهاية شهر نوفمبر من العام الماضى 2019، عندما تسرب انبعاثات ضارة من مصنع كيما أسوان، وأدت إلى إصابة 84 طالبة تم نقلهن إلى المستشفيات القريبة للعلاج من الاختناق، وقرر محافظ أسوان السابق إغلاق المصنع لحين توفيق أوضاعه البيئية، كما قررت وزارة البيئة تشكيل لجنة وإعداد تقرير عن حالة المصنع، فيما أكدت إدارة المصنع أنها تعمل على حل المشكلة جذريًا مع الاعتماد على مشروع المصنع الجديد المنشأ وفقًا للمعايير الدولية.





وقال المهندس جمال إسماعيل، نائب رئيس شركة كيما أسوان وقتذاك بأن تسرب الانبعاثات يرجع إلى اعتماد المصنع القديم بوحدة إنتاج حمض النيتريك على الأكسجين، فكانت كمية الأكسجين قليلة وظهرت بشكل واضح مع طلوع الشمس، وتصادف هذا اليوم أن اتجاه الريح معاكس، ونظرًا لأن منطقة المحمودية بمدينة أسوان مرتفعة وتبعد نحو 2 كيلو متر عن المصنع بالجهة الشمالية، حدث بعض الإصابات بين طالبات مدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية بنات وتابعت إدارة المصنع الحالة الصحية للطالبات حتى خروجهن من المستشفى.





وتابع نائب رئيس شركة كيما أسوان بأنه على الفور تم فصل الوحدة والتى تتم بإجراءات معينة ووقف هذه الانبعاثات، ويحاول المصنع تلافى هذه المشاكل خاصة أن المصنع القديم منشأ من الستينيات، وبالتالى البيئة الحالية للمصنع تختلف عن القديمة وقت إنشاء المصنع ، مشيرًا إلى أن مشروع مصنع كيما الجديد سيقضى على هذه المشكلة بالإضافة إلى شراء وحدة أكسجين جديدة تعمل على التغلب على شراء الأكسجين من محافظات الوجه البحرى.





وعن تقرير البيئة بالنسبة للواقعة الأولى فى شهر نوفمبر الماضى أكد الدكتور ممدوح السيد، رئيس فرع جهاز شئون البيئة بأسوان بأن اللجنة المشكلة من وزارة البيئة لتحديد سبب الأدخنة المتسربة من مصنع كيما والتى أدت إلى حدوث حالات اختناق للعشرات من الطالبات بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، أكدت على أن تقادم وحدة إنتاج حامض النيتريك بالمصنع هو السبب الرئيسى لهذه الأدخنة حيث يعود عمرها إلى عام 1956 منذ إنشاء المصنع .





وأضاف الدكتور ممدوح سيد بأن جهاز شئون البيئة قام بتحرير العديد من التقارير والمخالفات ضد المصنع خلال الفترات السابقة نتيجة تسرب كميات كبير من الأدخنة التى تضر بصحة الإنسان، وطالب الجهاز من إدارة المصنع بضرورة إحلال وتجديد هذه الوحدة أو استبدالها بوحدة جديدة ولكن هذا ما لم يحدث خلال الفترة الماضية .





وتابع بأن نقص الأكسجين عند تشغيل هذه الوحدة هو السبب الرئيسى لتسرب غاز الأمونيا بشكل كثيف مما أدى لاختناق الطالبات، وهى مشكلة مزمنة ومتكررة فى هذه الوحدة منذ سنوات طويلة، وكانت هذه الأدخنة تتجه فى المعتاد ناحية الجنوب بعيدا عن الكتلة السكنية لذلك لم يعانى منها المواطنون بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ولكن فى الواقعة الأخيرة تسبب الرياح فى تغيير مسار الأدخنة وتوجهها إلى المنطقة السكنية فى المحمودية مما أدى إلى حدوث حالات الاختناق لدى الطالبات داخل احدى المدارس، مؤكدا أن وحدة حامض النيتريك فى مصنع كيما مغلقة حاليا بناءا على قرارات الجهات المختصة والتى تم اتخاذها نتيجة التقارير المسبقة التى اعدها فرع جهاز شئون البيئة بأسوان خلال الفترات الماضية .





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