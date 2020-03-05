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العصار يبحث تصنيع ألواح الطاقة الشمسية والأجهزة المنزلية بالتعاون مع هايير الصينية.. العصار: بحث تصنيع ألواح الطاقة الشمسية بدءا من الرمال والمركبات الكهربائية والأجهزة المنزلية

الخميس 05/مارس/2020 - 03:00 ص
الدكتور محمد سعيد
الدكتور محمد سعيد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي
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كريم الخطيب
الدكتور محمد العصار:
= تشكيل لجنة مشتركة  لتحديد سبل التعاون التي يمكن البدء بها بين الطرفين
= تصنيع ألواح الطاقة الشمسية بدءا من الرمال والمركبات الكهربائية والأجهزة المنزلية
= الاستفادة من سبل التكنولوجيا التي وصلت إليها الصين من خلال التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا


بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر الوزارة مع رئيس شركة "هايير" الصينية فينج جومين، والوفد المرافق له؛ إمكانية إقامة محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتصنيع المشترك للأجهزة المنزلية، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار التعاون مع الشركات الصينية في تنفيذ المشروعات المشتركة.

وتم استعراض مجالات التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية فى عدد من المشروعات المشتركة، منها تصنيع ألواح الطاقة الشمسية بدءا من الرمال، والمركبات الكهربائية، والأجهزة المنزلية، كما تم استعراض عدد من الموضوعات التى يمكن التعاون من خلالها مع شركة "هايير" الصينية .

وأكد الدكتور محمد سعيد العصار خلال اللقاء وجود علاقات وطيدة تجمع بين البلدين، وأوضح أنه يسعى إلى الاستفادة من سبل التكنولوجيا التي وصلت إليها الصين فى مختلف المجالات من خلال التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا بين الطرفين، خاصة فى مجال إنتاج الأجهزة المنزلية لتوفيرها فى السوق المحلية وصولًا للتصدير للخارج. 

بدورها، عرضت شركة "هايير" الصينية فيلما تسجيليا يوضح خبرة الشركة فى مجال "تصنيع ألواح الطاقة الشمسية والأجهزة المنزلية"، حيث تعد الشركة الأولى فى العالم فى تسويق الأجهزة المنزلية ولها منافذ توزيع وخدمة فى العديد من الدول، وتتعاون فى التصنيع مع العديد من الشركات العالمية.

من جانبه، أكد رئيس الشركة رغبته فى التعاون مع شركات الإنتاج الحربي، وأوضح أنه يمكن التوسع مستقبلًا ليمتد التعاون إلى العديد من المجالات، وأعرب عن رغبته فى زيارة وفد الشركة الصينية لشركة بنها للصناعات الإلكترونية "مصنع 144 الحربي" وشركة حلوان للأجهزة المعدنية "مصنع 360 الحربي" للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية فى مجال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية والأجهزة المنزلية.

وفى نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين عقب زيارة الشركة لمصنعى "360، 144" الحربي، لتحديد سبل التعاون التى يمكن البدء بها بين الطرفين.
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العصار يبحث تصنيع ألواح الطاقة الشمسية والأجهزة المنزلية بالتعاون مع هايير الصينية

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